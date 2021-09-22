Похолодание принесло с собой подорожание огурцов и помидоров в России

В сентябре в России стали дорожать помидоры и огурцы. Возможно, это связано с резким похолоданием, сообщает 22 сентября РБК со ссылкой на исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова.



В августе урожай, выращенный на открытом грунте, заканчивается, и осенью на рынок начинают поступать овощи из парников. С похолоданием их начинают отапливать, и чем раньше это происходит, тем дороже стоит товар. Поэтому рост цен на помидоры и огурцы объясняется холодным сентябрем, поясняет специалист.

