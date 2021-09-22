Похолодание принесло с собой подорожание огурцов и помидоров в России

В сентябре в России стали дорожать помидоры и огурцы. Возможно, это связано с резким похолоданием, сообщает 22 сентября РБК со ссылкой на исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова.
В августе урожай, выращенный на открытом грунте, заканчивается, и осенью на рынок начинают поступать овощи из парников. С похолоданием их начинают отапливать, и чем раньше это происходит, тем дороже стоит товар. Поэтому рост цен на помидоры и огурцы объясняется холодным сентябрем, поясняет специалист.
Согласно данным Росстата, с 14 по 20 сентября помидоры подорожали на 7,9%, а огурцы — на 7%. Цены на другую плодоовощную продукцию так сильно не выросли: всего на 0,3% за неделю. В августе килограмм помидоров в рознице стоил в среднем 85,3 рубля (на 5,2% больше, чем в прошлом году), а килограмм огурцов — 71,8 рубля (плюс 3,9%).
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в России дорожают еще и гречка, мясо и картошка. Среди непродовольственных товаров первой необходимости наиболее заметно подорожали спички и зубные щетки — на 0,6%.