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Инфляция замедляется, но не уходит. В России снова дорожают гречка, мясо, картошка и огурцы

В России подорожали гречка, мясо, картошка и огурцы

Инфляция в России за период с 7 по 13 сентября 2021 года составила 0,04%, следует из данных Росстата, опубликованных 15 сентября.

Это меньше, чем неделей ранее, когда потребительские цены выросли на 0,07%. Однако с начала года инфляция достигла уже 4,79%.

Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали говядина — на 0,8%, стерилизованное молоко, сыры сычужные и печенье — на 0,5%, баранина, куриное мясо, полукопченая и варено-копченая колбаса, жирный творог, маргарин — на 0,4%, свинина, сметана и шоколадные конфеты — на 0,3%, крупа гречневая, макаронные изделия — на 0,2%,

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,7%. Но огурцы стали дороже на 5,2%, помидоры — на 3,9%, картофель — на 0,6%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости наиболее заметно подорожали спички и зубные щетки — на 0,6%.

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Комментарии (8)

dragvs
При Путине страна потеряла 10 лет развития экономики. Внешняя политика - провал за провалом. Внутренняя политика - провалы и кризисы.
LiChaBaTa
Вот после выборов интересно что будет. Очень интересно..
kоt-obormot
Макарошки всегда стоят одинаково. Вот только сегодня они уже стоили не 70ре за пачку, а 99, и по акции.
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