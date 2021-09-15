Инфляция замедляется, но не уходит. В России снова дорожают гречка, мясо, картошка и огурцы

Инфляция в России за период с 7 по 13 сентября 2021 года составила 0,04%, следует из данных Росстата, опубликованных 15 сентября.



Это меньше, чем неделей ранее, когда потребительские цены выросли на 0,07%. Однако с начала года инфляция достигла уже 4,79%.



Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали говядина — на 0,8%, стерилизованное молоко, сыры сычужные и печенье — на 0,5%, баранина, куриное мясо, полукопченая и варено-копченая колбаса, жирный творог, маргарин — на 0,4%, свинина, сметана и шоколадные конфеты — на 0,3%, крупа гречневая, макаронные изделия — на 0,2%,

