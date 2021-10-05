автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Автомобильные шины с начала 2021 года подорожали на 20 — 25%, рассказали «Фонтанке» 5 октября продавцы и производители. Цены растут во всех категориях, от «эконом» до «люкс», и на этом не остановятся из-за продолжающегося подорожания импортного сырья и материалов. А ведь сезон в Петербурге еще даже не начался.

О том, что страну может ждать «банальный дефицит» автомобильных шин, накануне сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитиков портала «Дром». Сезон замены летней резины на зимнюю еще не стартовал, а последняя уже подорожала на 25%. Спрос на нее за последнюю неделю, по данным портала, вырос на 105%, приблизив средние цены на б/у комплект к 14,5 тыс. рублей, на новый комплект — к 44,1 тыс. рублей. При этом обычно пик спроса приходится на середину октября.



Как следует из данных Росстата, цена шины для легкового автомобиля в Петербурге за год выросла на 14% — до 3 803 рублей за штуку в августе 2021 года. Более свежих данных статистическому ведомству пока не подвезли, да и «средняя температура по больнице» выглядит не так драматично.

По имеющимся в распоряжении «Фонтанки» данным одной из крупных розничных российских сетей магазинов автомобильных товаров, зимние шины для легковушек семи различных марок и ценовых сегментов за последний год (октябрь к октябрю) подорожали в среднем на 33,7%. Так, шины Yokohama Ice Guard и Pirelli Ice Zero Friction прибавили в цене около 54%, примерно на треть дороже, чем год назад, продаются Kumho Winter Craft, Nokian Nordman, Cordiant Snow Cross, Bridgestone Ice Cruiser подорожали на 19%, а Hankook Winter — на 15%.

Логичный потребительский вопрос «почему так дорого?» консультанты шинных магазинов считают риторическим. «Все сейчас подорожало. Хоть на продукты посмотрите», — разводят руками на том конце провода. Ответ знают в российском представительстве международной компании Nokian Tyres во Всеволожске. Оно владеет единственным производством шин на территории Петербурга и Ленобласти, а также реализует свою продукцию. По данным СПАРК, выручка торгового ООО «Нокиан Шина» в 2020 году составила почти 38,4 млрд рублей.



«Действительно, в связи с ослаблением курса рубля в течение 2021 года, удорожанием сырья и материалов, а также ростом стоимости транспортировки сырья и готовой продукции цены на автомобильные шины в России существенно выросли, по отдельным брендам до 20 — 25%», — сообщил «Фонтанке» генеральный директор «Nokian Tyres Россия» Андрей Пантюхов.

По его словам, Nokian Tyres в течение года старалась максимально сдерживать рост, в результате чего отпускные цены на продукцию компании выросли не более чем на 5%, но розничные цены выросли более значительно. В частности, это стало следствием увеличения налоговой и иной нагрузки на бизнес, изменения условий его работы в России, в том числе введения обязательной маркировки шин и покрышек с 1 ноября 2020 года. Из-за ее внедрения затраты по всей цепочке системы дистрибьюции существенно выросли.

«Так как рост цен на сырье и материалы продолжается, дальнейший рост цен на шины для потребителя неминуем», — прогнозирует Пантюхов.

«Очевидно, что процентов 20 [за последний год цены на] шины точно добавили. Не рискну сказать, что на 25%, хотя, наверное, это недалеко от истины», — считает исполнительный директор сети сервисов и магазинов запчастей Euroauto Виталий Новиков. Он отмечает, что причин подорожания масса: с одной стороны, подорожало все сырье, с другой — в стране ввели маркировку, и «количество доступных шин упало».



«Раньше было много игроков, и они конкурировали между собой в первую очередь ценой. Сегодня многие отказались от продажи шин, потому что это товар сезонный, объемный для хранения, капиталоемкий, наценка на шинах невелика. В принципе, и раньше, чтобы торговать шинами, надо было быть героем, а теперь непонятно, зачем это делать», — объясняет он. Кроме того, Новиков отмечает, что средняя стоимость комплекта резины растет с радиусом колес, устанавливаемых на автомобили.

Эксперт предполагает, что игроки рынка не упустят шанса воспользоваться сложившимися для них выгодными условиями и будут дальше увеличивать цены.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

