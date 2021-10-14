Правительство подготовит новые меры стабилизации цен на продукты. Старые были эффективными, но надо еще

«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными, но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие. Во всем мире они растут, и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, которые обеспечивают стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе. Предложения по этому вопросу подготовлены Министерством сельского хозяйства», — цитирует премьера «Интерфакс».
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил на заседании, что ведомство с 2022 года запустит дополнительные меры поддержки по направлению «Овощеводство и картофелеводство». Министерство предусмотрит субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, увеличение объемов производства овощей открытого и закрытого грунта, техническое переоснащение производственных мощностей, строительство овоще- и картофелехранилищ, льготную транспортировку овощей и льготное кредитование, создание селекционно-семеноводческих центров. Также в планах есть субсидирование производства продукции личных подсобных хозяйств.
«В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей в 2022 году. Также предусматриваем увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%», — сообщил Патрушев.
Мишустин отметил, что достаточно много предложений экономического характера по стабилизации цен поступило и от других федеральных органов власти. Он попросил вице-премьера Андрея Белоусова скоординировать эту работу и подготовить уже обобщенные предложения.
На этой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года — с 5,8 до 7,4 процента. По словам министра, продовольственная инфляция растет в основном из-за нетипичного удорожания овощей и фруктов и ускорения роста цен на мясо.