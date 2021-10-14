Правительство подготовит новые меры стабилизации цен на продукты. Старые были эффективными, но надо еще

«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными, но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие. Во всем мире они растут, и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, которые обеспечивают стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе. Предложения по этому вопросу подготовлены Министерством сельского хозяйства», — цитирует премьера «Интерфакс».



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил на заседании, что ведомство с 2022 года запустит дополнительные меры поддержки по направлению «Овощеводство и картофелеводство». Министерство предусмотрит субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, увеличение объемов производства овощей открытого и закрытого грунта, техническое переоснащение производственных мощностей, строительство овоще- и картофелехранилищ, льготную транспортировку овощей и льготное кредитование, создание селекционно-семеноводческих центров. Также в планах есть субсидирование производства продукции личных подсобных хозяйств.

