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Центробанк поднял ключевую ставку до 7,5% годовых

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Центробанк РФ поднял учетную ставку на 75 базисных пунктов, с 6,75% до 7,5% годовых. Такое решение в пятницу, 22 октября, принял совет директоров Банка России.

Как сообщается на сайте ЦБ, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, регулятор допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

«Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечают в ЦБ.

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Комментарии (8)

***_555
Надысь эксперты-оптимисты предсказывали 0.25, пессимисты - 0.5.
263221761
Набиуллина ничего не понимает. Надо ВВ спросить, что теперь делать и как дальше?
dragvs
Ее изначально нельзя было опускать так низко. "Рынок не терпит суеты и шараханья" (c) Путин. ЦБ считал что может вливаниями рублевой массы разогнать экономику, но проблемы российской экономики более серьезные. В первую очередь это полномасштабный демографический кризис, дальнейший отток кадров и капитала из-за провально
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