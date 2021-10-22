Центробанк поднял ключевую ставку до 7,5% годовых

Центробанк РФ поднял учетную ставку на 75 базисных пунктов, с 6,75% до 7,5% годовых. Такое решение в пятницу, 22 октября, принял совет директоров Банка России.

Как сообщается на сайте ЦБ, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, регулятор допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

«Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечают в ЦБ.