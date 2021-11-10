Огурцы и помидоры поумерили пыл. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,09%

Индекс потребительских цен на неделе со 2 по 8 ноября составил 0,09%. Это следует из данных Росстата, опубликованных 10 ноября.



Лидерами по росту цен по-прежнему являются огурцы и помидоры, однако их подорожание заметно замедлилось по сравнению с предыдущими неделями. В первую неделю ноября цена огурцов выросла на 2,76%, помидоров — на 2,52%. Неделей ранее прирост составлял 9,66 и 5,27% соответственно, а до этого доходил до аномальных 31 и 28%.



Среди продуктов также подорожали капуста (+1,08%), греча (+1,28%), куриные яйца (+1%), сахар (+0,6%), мясо кур (+0,4%), подсолнечное масло (+0,2%). Из непродовольственных товаров выросли цены на легковые автомобили иностранных марок (+0,7%) и на дизельное топливо (+0,6%). В то же время путевки на отдых в Турцию подешевели на 4,4%, стоимость проживания в гостиницах 3–5 звезд и хостелах снизилась на 0,8–4,7%, цены древесностружечных и ориентированно-стружечных плит упали на 1%, а смартфонов — на 0,9%.

