Цены на овощи в России продолжают аномально расти. Огурцы с начала октября подорожали на 31%, помидоры — на 28%

На втором месте оказались помидоры, подорожавшие за неделю почти на 10% и на 28,6% с начала месяца. Третье место занимает картофель, прибавивший 3,6% за неделю, 10,6% — с начала октября. Также цены на куриные яйца за неделю выросли на 2,79% (8,85% — с начала месяца), на гречку — на 1% (2,17%).

Среди продуктов больше всех за неделю с 12 по 18 октября подорожали огурцы — сразу на 14%, а с начала месяца — на 31%. Такие высокие недельные и месячные темпы роста страна видит впервые.

Больше всего из продовольствия подешевели яблоки — на 1,2% за неделю и на 3,3% с начала октября. Кроме того, цены на репчатый лук снизились на 0,9% (1,6%), на морковь — на 0,3% (1,5%).



Среди непродовольственных товаров легковые автомобили отечественные подорожали на 1,1% (1,11%), шампуни — на 0,8% (1%), бензин и дизельное топливо — на 0,3% (0,4%). Одновременно плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные подешевели на 1% (2,9%), металлочерепица — на 0,8% (2,68%). Стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 6,1% за неделю и на 17% с начала октября.



Ранее Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции в 2021 году — с 5,8 до 7,4 процента. По словам главы ведомства Максима Решетникова, продовольственная инфляция растет в основном из-за нетипичного удорожания овощей и фруктов и ускорения роста цен на мясо. Нетипичность выразилась в том, что традиционно в сентябре овощи дешевеют. По его словам, до этого снижение цен на овощи в сентябре с 1998 года не наблюдалось лишь однажды — в 2010 году.

