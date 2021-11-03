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Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,2%. Путевки в Турцию подешевели на 6,5%

За неделю в России подорожали овощи и подешевел отдых в Турции

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Потребительские цены в России с 26 октября по 1 ноября выросли на 0,21%, следует из данных Росстата, опубликованных 3 ноября. Неделей ранее инфляция составляла 0,28%, а до этого — 0,26%. С начала года цены выросли на 6,52%.

Темпы роста цен на овощи снижаются. Так, за неделю огурцы подорожали на 9,66% против 11,4% неделей ранее, помидоры — на 5,27% против 7,2%, картофель — на 1,4% против 2,3%.

Также в среднем по стране куриные яйца подорожали на 1,8%, греча — на 1,3%, сахар — на 0,9%, мясо кур и подсолнечное масло — на 0,6% и 0,2% соответственно. В то же время на 0,6% подешевел репчатый лук, на 0,5% — яблоки, на 0,3% — сыры сычужные, на 0,2% — морковь.

«Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 6,5%, путевок в санатории — на 0,7%, дома отдыха, пансионаты — на 0,2%», — сообщили в Росстате.

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Комментарии (7)

Денеб
Все - в сад! пардон! в Турцию!
Znatok78
Странно, почему Турция подешевела...ведь в другие годы там никогда не холодало в ноябре и цены на туры не падали...вот ведь аномалия какая, надо срочно брать..
lamer
Наташки, на старте за новыми штаммами короновируса и другими заболеваниями, порой - венерическими.
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