Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,2%. Путевки в Турцию подешевели на 6,5%

Потребительские цены в России с 26 октября по 1 ноября выросли на 0,21%, следует из данных Росстата, опубликованных 3 ноября. Неделей ранее инфляция составляла 0,28%, а до этого — 0,26%. С начала года цены выросли на 6,52%.



Темпы роста цен на овощи снижаются. Так, за неделю огурцы подорожали на 9,66% против 11,4% неделей ранее, помидоры — на 5,27% против 7,2%, картофель — на 1,4% против 2,3%.

