Инфляция разогналась. Потребительские цены за неделю выросли на 0,2%

Потребительские цены в России за неделю с 19 по 25 октября выросли на 0,28%, следует из данных Росстата, опубликованных 27 октября. Неделей ранее инфляция составляла 0,26%.



С начала года цены выросли на 6,28%, что в два раза быстрее, чем за 10 месяцев 2020-го (+3,32%).



На неделе с 19 по 25 октября сильнее всего подорожали овощи (на 1,8%) и куриные яйца (2,09%).



Говядина подорожала на 0,57%, баранина — на 0,28%, свинина — на 0,25%, курица — на 0,79%. Вареные колбасы выросли в цене на 0,74%. Сливочное масло прибавило в стоимости 0,36%, сметана — 0,34%, молоко пастеризованное — 0,24%, молоко стерилизованное — 0,39, творог — 0,4%, сыры — 0,49%.

