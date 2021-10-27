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Инфляция разогналась. Потребительские цены за неделю выросли на 0,2%

В России за неделю подорожали овощи и яйца

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Потребительские цены в России за неделю с 19 по 25 октября выросли на 0,28%, следует из данных Росстата, опубликованных 27 октября. Неделей ранее инфляция составляла 0,26%.

С начала года цены выросли на 6,28%, что в два раза быстрее, чем за 10 месяцев 2020-го (+3,32%).

На неделе с 19 по 25 октября сильнее всего подорожали овощи (на 1,8%) и куриные яйца (2,09%).

Говядина подорожала на 0,57%, баранина — на 0,28%, свинина — на 0,25%, курица — на 0,79%. Вареные колбасы выросли в цене на 0,74%. Сливочное масло прибавило в стоимости 0,36%, сметана — 0,34%, молоко пастеризованное — 0,24%, молоко стерилизованное — 0,39, творог — 0,4%, сыры — 0,49%.

Сахар подорожал на 0,59% за неделю. Гречка — на 0,94%. Макаронные изделия за неделю выросли в цене на 0,52%, вермишель — на 0,55%, мука пшеничная — на 0,61%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,4%, хлебобулочные изделия — на 0,3%.

Подорожал и бензин, хотя темпы роста снизились по сравнению с предыдущей неделей (0,14 против 0,33%).

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Комментарии (9)

aborigenSPB
Если бы инфляция "разогналась" до 0.2% - никто бы этого не заметил. Но, похоже, у Росстата калькулятор заклинил и запятую не туда поставил! Инфляция уже давно, фактически составляет 20-30%.
Cвифт
.... возможно Делягин и прав со своим прогнозом и нужно уходить в валюту, тем у кого есть свободные средства.
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