Виновата упаковка. В России резко подорожают крупы

Российские производители предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на
Причину подорожания круп поставщики объясняют плохим урожаем. В частности, с этим столкнулся Алтайский край (крупнейший поставщик гречки), где цены на гречневую крупу выросли с 57 до 80 рублей за килограмм. С 1 августа по 15 октября гречка и овес в регионе подорожали на
Росстат отмечает, что в августе гречка в России в среднем стоила 102,51 руб. за 1 кг, овсяная и перловая крупа — 45,21 руб. за 1 кг, хлопья «Геркулес» — 80,47 руб. за 1 кг.
В агрохолдингах также говорят о подорожании на
Напомним, ранее сообщалось об аномальном росте цен на овощи. Например, огурцы с начала октября подорожали на