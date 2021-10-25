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Виновата упаковка. В России резко подорожают крупы

Производители предупредили о резком подорожании гречки, овсянки и хлопьев

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Российские производители предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20 %. Это произойдет в начале ноября из-за роста стоимости сырья и упаковки, сообщает 25 октября «Коммерсантъ».

Причину подорожания круп поставщики объясняют плохим урожаем. В частности, с этим столкнулся Алтайский край (крупнейший поставщик гречки), где цены на гречневую крупу выросли с 57 до 80 рублей за килограмм. С 1 августа по 15 октября гречка и овес в регионе подорожали на 38 % и 32 %, цены на ячмень выросли на 36 %.

Росстат отмечает, что в августе гречка в России в среднем стоила 102,51 руб. за 1 кг, овсяная и перловая крупа — 45,21 руб. за 1 кг, хлопья «Геркулес» — 80,47 руб. за 1 кг.

В агрохолдингах также говорят о подорожании на 100 % полипропиленовой и картонной тары, а российского сырья — в пределах 30 %.

Напомним, ранее сообщалось об аномальном росте цен на овощи. Например, огурцы с начала октября подорожали на 31 %, а помидоры — на 28 %.

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Комментарии (13)

либералЪ76
Президент России Владимир Путин похвалил высокие показатели сбора урожая в своем видеопоздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Запись опубликована на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что Россия вывезла из страны рекордный за всю историю объем зерна. Российской пшеницы было вывезено 5,27 миллиона тон, 557 тысяч тонн ячменя и 171 тысяча тонн гороха.
DimDimych
Офигеть, крупа для свиней по 100р. за кг и ещё дорожать собирается.
nalchik11
Пора продавать крупы на развес. Чтоб покупатель со своей тарой приходил
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