Виновата упаковка. В России резко подорожают крупы

Российские производители предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20 % . Это произойдет в начале ноября из-за роста стоимости сырья и упаковки, сообщает 25 октября «Коммерсантъ».



Причину подорожания круп поставщики объясняют плохим урожаем. В частности, с этим столкнулся Алтайский край (крупнейший поставщик гречки), где цены на гречневую крупу выросли с 57 до 80 рублей за килограмм. С 1 августа по 15 октября гречка и овес в регионе подорожали на 38 % и 32 % , цены на ячмень выросли на 36 % .

