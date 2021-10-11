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Из-за пожара в доме Чубакова пострадали 25 квартир, почти 30 человек воспользовались временным жильем

В доме Чубакова продолжают устранять последствия пожара

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В доме Чубакова на набережной Карповки, 30а, продолжают устранять последствия крупного пожара, случившегося вечером 9 октября. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

По данным властей, из 38 квартир пострадали 25, в том числе 14 коммунальных. Полностью выгорели четыре квартиры, в том числе одна коммуналка. 12 семей (26 человек) обратились за помощью к чиновникам и были обеспечены временным жильем. Из них семь семей получили помещения в социальном доме администрации Петроградского района, в маневренном фонде — четыре семьи. Еще одна семья остановилась у родственников.

«В случае необходимости подбор жилых помещений для обратившихся за помощью граждан будет продолжен», — добавили там.

В настоящее время оценивается масштаб работ, необходимый для восстановления здания, а также определяется их стоимость. Управляющая компания также оценивает материальный ущерб, нанесенный жителям дома.

Из-за происшествия дом был отключен от систем обеспечения. В настоящий момент, как сообщили «Фонтанке» в администрации района, электричество возвращено в 20 квартир, а тепло поступает по 70 стоякам, осталось подключить семь. К концу дня работы по восстановлению тепло- и электроснабжения дома планируется завершить.

Сотрудники ГСУ СКР по Петербургу, как писала «Фонтанка», накануне организовали доследственную проверку в доме Чубакова.

Пожар в доме Чубакова, признанном объектом культурного наследия, начался около шести часов вечера в субботу, 9 октября. Огонь изначально заметили в башне дома, которую ремонтировал подрядчик Фонда капремонта, а потом пламя охватило и чердак здания.

Всего, по данным ГУ МЧС по городу, пожаром было объято 800 квадратных метров. Из здания вывели 100 человек, в том числе 12 детей, которых разместили в предоставленном «Пассажиравтотрансом» автобусе и в расположенной рядом гимназии.

Администрацией Петроградского района была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Жилищный комитет привлек Аварийно-восстановительную службу. Выяснять причины пожара в тот же день начали сотрудники прокуратуры, а затем доследственную проверку организовали в городском СК. Работы по проливке и разборке продолжались до 6 утра 10 октября.

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