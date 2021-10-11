Из-за пожара в доме Чубакова пострадали 25 квартир, почти 30 человек воспользовались временным жильем

По данным властей, из 38 квартир пострадали 25, в том числе 14 коммунальных. Полностью выгорели четыре квартиры, в том числе одна коммуналка. 12 семей (26 человек) обратились за помощью к чиновникам и были обеспечены временным жильем. Из них семь семей получили помещения в социальном доме администрации Петроградского района, в маневренном фонде — четыре семьи. Еще одна семья остановилась у родственников.

В доме Чубакова на набережной Карповки, 30а, продолжают устранять последствия крупного пожара , случившегося вечером 9 октября. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

«В случае необходимости подбор жилых помещений для обратившихся за помощью граждан будет продолжен», — добавили там.



В настоящее время оценивается масштаб работ, необходимый для восстановления здания, а также определяется их стоимость. Управляющая компания также оценивает материальный ущерб, нанесенный жителям дома.



Из-за происшествия дом был отключен от систем обеспечения. В настоящий момент, как сообщили «Фонтанке» в администрации района, электричество возвращено в 20 квартир, а тепло поступает по 70 стоякам, осталось подключить семь. К концу дня работы по восстановлению тепло- и электроснабжения дома планируется завершить.



Сотрудники ГСУ СКР по Петербургу, как писала «Фонтанка», накануне организовали доследственную проверку в доме Чубакова.