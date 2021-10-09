Прокуратура проводит проверку по факту пожара в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказали там.
Пожар в жилом доме, который признан объектом культурного наследия, произошел в субботу в 18:28. По данным МЧС, в здании горит кровля на площади 800 квадратных метров. Возгоранию присвоен ранг 3. Из дома эвакуировали 100 человек. О пострадавших не сообщается.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»