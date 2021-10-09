Прокуратура проводит проверку по факту пожара в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ведомства.



«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказали там.

