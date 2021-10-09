FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Пожаром в доме Чубакова заинтересовалась прокуратура. Ведомство проводит проверку

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в доме Чубакова

0
Печать

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — рассказали там.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Пожар в жилом доме, который признан объектом культурного наследия, произошел в субботу в 18:28. По данным МЧС, в здании горит кровля на площади 800 квадратных метров. Возгоранию присвоен ранг 3. Из дома эвакуировали 100 человек. О пострадавших не сообщается.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Дом К. Г. Чубакова на углу набережной Карповки, 30а, и улицы Всеволода Вишневского, 15, построен архитектором Руфином Габе в 1911–1912 годах в стиле эклектики. В 2001 году КГИОП включил здание в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Сейчас в доме расположены жилые квартиры.18:55

Как писала «Фонтанка», в конце прошлого года там в рамках капитального ремонта дома-памятника снесли оригинальную угловую цилиндрическую башню. Она была признана аварийной. Подрядчик ООО «Мастер Руф» восстановил ее, хоть и опоздал со сроками. По данным сайта госзакупок, стоимость работ «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций» составила около 9,4 млн рублей.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний