С крыши Дома К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а, снесли угловую цилиндрическую башню — изменение облика здания заметили жители Петроградского района. Как 31 июля «Фонтанке» сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), башню демонтировали в рамках капитального ремонта аварийных строительных конструкций.

«Проектной документацией предусмотрен демонтаж аварийных конструкций башни с последующим восстановлением. Указанные работы проводятся на основании задания и разрешения КГИОП», — сообщили в комитете.

Работы по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций по заказу некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» проводит ООО «Мастер Руф». По данным сайта госзакупок, стоимость работ составляет около 9,4 млн рублей.



В КГИОП также отметили, что работы все еще не завершены, хотя срок выданного комитетом разрешения истек 22 июля. Сейчас «Мастер Руф» вместе с заказчиком готовит дополнительное соглашение к договору. После предоставления необходимых документов комитет выдаст новое разрешение на завершение работ.



Доходный дом К. Г. Чубакова на углу набережной Карповки, 30а, и улицы Всеволода Вишневского, 15, построен архитектором Руфином Габе в 1911–1912 годах в стиле эклектики. В 2001 году КГИОП включил здание в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Сейчас в доме расположены жилые квартиры.

