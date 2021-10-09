В ликвидации пожара задействованы 18 единиц техники и 80 человек личного состава.
Автор: youtube.com/ Игорь Коломойцев
Пожар в жилом доме, который признан объектом культурного наследия, произошел в 18:28. В настоящий момент, по предварительной информации, огнем охвачена только мансарда.
Из дома эвакуировали 100 человек, информация о пострадавших не поступала.
Как писала «Фонтанка», в конце прошлого года там в рамках капитального ремонта дома-памятника снесли оригинальную угловую цилиндрическую башню. Она была признана аварийной. Подрядчик ООО «Мастер Руф» восстановил ее, хоть и опоздал со сроками. По данным сайта госзакупок, стоимость работ «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций» составила около 9,4 млн рублей.
Автор: youtube.com/ Александр Марченко