В ликвидации пожара задействованы 18 единиц техники и 80 человек личного состава.

Пожар в жилом доме, который признан объектом культурного наследия, произошел в 18:28. В настоящий момент, по предварительной информации, огнем охвачена только мансарда.



Из дома эвакуировали 100 человек, информация о пострадавших не поступала.