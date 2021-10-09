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Башня дома Чубакова не выдержала капремонта. У огня были свои планы

Площадь пожара в доме Чубакова достигла 800 «квадратов»

Мансарда в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а, горит на площади в 800 «квадратов». Как уточнили вечером 9 октября в пресс-службе ГУ МЧС, в настоящий момент ранг пожара повышен до 3.

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Фото: Петроградская диаспорта/Facebook
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В ликвидации пожара задействованы 18 единиц техники и 80 человек личного состава.

Автор: youtube.com/ Игорь Коломойцев

Пожар в жилом доме, который признан объектом культурного наследия, произошел в 18:28. В настоящий момент, по предварительной информации, огнем охвачена только мансарда.

Из дома эвакуировали 100 человек, информация о пострадавших не поступала.

Как писала «Фонтанка», в конце прошлого года там в рамках капитального ремонта дома-памятника снесли оригинальную угловую цилиндрическую башню. Она была признана аварийной. Подрядчик ООО «Мастер Руф» восстановил ее, хоть и опоздал со сроками. По данным сайта госзакупок, стоимость работ «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций» составила около 9,4 млн рублей.

Автор: youtube.com/ Александр Марченко

Фото: Петроградская диаспорта/Facebook

Дом К. Г. Чубакова на углу набережной Карповки, 30а, и улицы Всеволода Вишневского, 15, построен архитектором Руфином Габе в 1911–1912 годах в стиле эклектики. В 2001 году КГИОП включил здание в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Сейчас в доме расположены жилые квартиры.

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Комментарии (5)

Kostyn
— Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста, новый керосинка буду покупать!

Из фильма «Джентльмены удачи», 1971
Skazochny
много зданий пережили царское время, ВОВ, перестройку, но правления вождя переживут единицы.
shushu
из чего ж они эту башню сделали, что она так полыхает
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