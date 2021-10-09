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Горит крыша дома Чубакова на набережной Карповки

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В Петроградском районе произошел пожар в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила в 18:16. По предварительным данным, в жилом доме горит кровля. Ранг пожара в 18:28 был поднят до 1-бис.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 34 человека личного состава», — сообщили в ведомстве.

UPD: В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 600 квадратных метров, уточнили в МЧС.

Дом К. Г. Чубакова на углу набережной Карповки, 30а, и улицы Всеволода Вишневского, 15, построен архитектором Руфином Габе в 1911–1912 годах в стиле эклектики. В 2001 году КГИОП включил здание в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Сейчас в доме расположены жилые квартиры.

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Комментарии (1)

senya
История питерских домов -это история всей России, а не только Санкт-Петербурга
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