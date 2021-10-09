В Петроградском районе произошел пожар в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.



Информация о пожаре поступила в 18:16. По предварительным данным, в жилом доме горит кровля. Ранг пожара в 18:28 был поднят до 1-бис.



«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 34 человека личного состава», — сообщили в ведомстве.



UPD: В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 600 квадратных метров, уточнили в МЧС.