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К шести утра пожарные закончили работу на пожаре в доме Чубакова

Пожарные расчеты начали разъезжаться от места пожара на набережной реки Карповки, где горела крыша дома 30/15.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в 6 утра воскресенья, 10 октября, возгорание в доме Чубакова было полностью ликвидировано. Пожарным удалось остановить распространение пламени на площади 800 квадратных метров. Горела мансарда и крыша дома.

«Фонтанка» показывала, как развивался пожар. Он начался накануне в 18:16. После прибытия первых расчетов ранг пожара был повышен до 1-бис, в 18:53 ранг пожара увеличили до номера 2, а в 19:11 присвоили номер 3.

Из квартир вывели 100 человек. Их разместили в гимназии по соседству и в предоставленном «Пассажиравтотрансом» автобусе.

В 22:36 огонь удалось локализовать, ранг пожара снижен до номера 2. На пожаре только от МЧС работали 29 единиц техники и 128 человек личного состава.

В Фонде капремонта нашему изданию сообщали, что работы в здании по устранению аварийности деревянной башни в доме завершили в сентябре и были приняты подрядчиком. Однако в администрации района эту информацию опровергли.

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