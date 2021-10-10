К шести утра пожарные закончили работу на пожаре в доме Чубакова

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в 6 утра воскресенья, 10 октября, возгорание в доме Чубакова было полностью ликвидировано. Пожарным удалось остановить распространение пламени на площади 800 квадратных метров. Горела мансарда и крыша дома.

«Фонтанка» показывала, как развивался пожар. Он начался накануне в 18:16. После прибытия первых расчетов ранг пожара был повышен до 1-бис, в 18:53 ранг пожара увеличили до номера 2, а в 19:11 присвоили номер 3.

Из квартир вывели 100 человек. Их разместили в гимназии по соседству и в предоставленном «Пассажиравтотрансом» автобусе.