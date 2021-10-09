Фонд капремонта: Рабочих не было в доме Чубакова во время пожара

Ремонтные работы по устранению аварийности деревянной башни в доме Чубакова на набережной Карповки, 30а, завершились в конце сентября. Во время пожара рабочих там уже не было, сообщили 9 октября «Фонтанке» в пресс-службе Фонда капитального ремонта.



«Подрядная организация «Мастер Руф» окончила строительно-монтажные работы 30 сентября, о чем свидетельствует акт о выполненных работах, подписанный фондом, управляющей компанией и подрядчиком. По словам руководителя подрядной организации, на объекте рабочих с даты окончания СМР не было. Эксперты и дознаватели МЧС выясняют причину и очаг возгорания», — уточнили там.

