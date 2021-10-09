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Фонд капремонта: Рабочих не было в доме Чубакова во время пожара

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Ремонтные работы по устранению аварийности деревянной башни в доме Чубакова на набережной Карповки, 30а, завершились в конце сентября. Во время пожара рабочих там уже не было, сообщили 9 октября «Фонтанке» в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

«Подрядная организация «Мастер Руф» окончила строительно-монтажные работы 30 сентября, о чем свидетельствует акт о выполненных работах, подписанный фондом, управляющей компанией и подрядчиком. По словам руководителя подрядной организации, на объекте рабочих с даты окончания СМР не было. Эксперты и дознаватели МЧС выясняют причину и очаг возгорания», — уточнили там.

Фото: Антон Ваганов/«Фонтанка.ру»
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О пожаре в доме Чубакова стало известно в 18:16. Изначально сообщалось, что загорелась мансарда. Оригинальную башню дома-памятника снесли в прошлом году после пожара. Она была признана аварийной. В рамках капремонта с прошлого года ООО «Мастер Руф» проводило работы «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций». По данным сайта госзакупок, стоимость работ составила около 9,4 млн рублей.

В настоящий момент пожарные продолжают бороться с огнем. Жителей дома, как писала «Фонтанка», разместили в соседней гимназии.

Фото: Антон Ваганов/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

263836471
Как только увидел, что в деле есть фонд капремонта, то стало мне понятно, что виновными назначат пришельцев...
262306781
Откуда фонд может знать были или не были рабочие?
И как противопожарная обработка новых конструкций кровли была проведена?
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