По его словам, ситуация с пожаром в жилом доме, который является объектом культурного наследия, сложная. Остановить распространения огня, который захватил 800 кв. метров, пока что не удалось.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Пожар по третьему уровню сложности тушат 112 сотрудников МЧС. Задействовано 28 единиц техники.
О пожаре в доме Чубакова стало известно в 18:16. Изначально сообщалось, что загорелась мансарда. Башню, которую отреставрировали в прошлом году в рамках капитального ремонта, охватило огнем. До этого ее пришлось демонтировать также из-за пожара. Как писала «Фонтанка», огонь также захватил и чердак жилого дома.