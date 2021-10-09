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МЧС по пожару в доме Чубакова: Ситуация сложная, жителей дома разместили в автобусах и гимназии

Жителей дома Чубакова из-за пожара разместили в соседней гимназии

Жителей дома К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а, разместили в автобусах и гимназии № 56. Об этом вечером 9 октября сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка.

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По его словам, ситуация с пожаром в жилом доме, который является объектом культурного наследия, сложная. Остановить распространения огня, который захватил 800 кв. метров, пока что не удалось.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Пожар по третьему уровню сложности тушат 112 сотрудников МЧС. Задействовано 28 единиц техники.

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О пожаре в доме Чубакова стало известно в 18:16. Изначально сообщалось, что загорелась мансарда. Башню, которую отреставрировали в прошлом году в рамках капитального ремонта, охватило огнем. До этого ее пришлось демонтировать также из-за пожара. Как писала «Фонтанка», огонь также захватил и чердак жилого дома.

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Комментарии (5)

260565911
Коммуналочки....
262224921
Значит так ремонтировали
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