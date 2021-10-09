Администрация района и ЖКС опровергают принятые работы в башне дома Чубакова

По его словам, акты приемки работ управляющей компании не были подписаны. Ранее в Фонде капитального ремонта «Фонтанке» заявили , что подрядная организация «Мастер Руф» окончила строительно-монтажные работы в деревянной башне дома Чубакова 30 сентября, «о чем свидетельствует акт о выполненных работах, подписанный фондом, управляющей компанией и подрядчиком».

Работы по устранению аварийности деревянной башни в доме Чубакова на набережной Карповки, 30а, не были приняты. Об этом 9 октября «Фонтанке» сообщил генеральный директор «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» Валерий Разгулов.

«Данную информацию мы опровергаем. По нашей информации, администрация также не получала документов о приемке работ», — сказали в пресс-службе ЖКС.



Заместитель главы администрации района Евгений Корабельников подтвердил «Фонтанке», что работы не принимались. «Приемка работ администрацией не производилась, и информации о приемке работ мы не получали», — сказал он.



Информация о возгорании в доме Чубакова поступила в 18:16. Изначально сообщалось, что загорелась мансарда. Оригинальную башню дома-памятника снесли в прошлом году после пожара. Она была признана аварийной. В рамках капремонта с прошлого года ООО «Мастер Руф» проводило работы «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций». По данным сайта госзакупок, стоимость работ составила около 9,4 млн рублей.



Жителей дома, как писала «Фонтанка», разместили в соседней гимназии, однако туда пошли не все. По данным ГУ МЧС по Петербургу, всего было эвакуировано 100 человек, в том числе 12 детей. В настоящий момент пожар в доме-памятнике локализован. Пожарные продолжают проливку здания.

