В гимназию, где ждут жителей загоревшегося дома Чубакова, пошли далеко не все

В гимназию №56, которую открыли для размещения жителей дома Чубакова, в настоящий момент пришли далеко не все. Об этом 9 октября «Фонтанке» сообщил заместитель главы Петроградского района Евгений Корабельников.



«Гимназия 56-я открыта, временно там организовано размещение для 50 человек. Там предоставлены чай горячий и печенье. Пока, по моим сведениям, туда дошли три человека, четыре человека находятся в автобусе», — заявил он.



Корабельников добавил, что в настоящий момент жилой дом отключен от коммуникаций. Пожарные продолжают поливать крышу здания. Как передает корреспондент «Фонтанки», огня уже не видно.

