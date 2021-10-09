В гимназию, где ждут жителей загоревшегося дома Чубакова, пошли далеко не все

В гимназию №56, которую открыли для размещения жителей дома Чубакова, в настоящий момент пришли далеко не все. Об этом 9 октября «Фонтанке» сообщил заместитель главы Петроградского района Евгений Корабельников.
«Гимназия 56-я открыта, временно там организовано размещение для 50 человек. Там предоставлены чай горячий и печенье. Пока, по моим сведениям, туда дошли три человека, четыре человека находятся в автобусе», — заявил он.
Корабельников добавил, что в настоящий момент жилой дом отключен от коммуникаций. Пожарные продолжают поливать крышу здания. Как передает корреспондент «Фонтанки», огня уже не видно.
«Пока МЧС в дом не пускает, но как только будет доступ, мы с жителями пойдем по квартирам оценивать ситуацию», — добавил замглавы администрации района.
Как ранее сообщали в ГУ МЧС по Петербургу, из здания было эвакуировано 100 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.