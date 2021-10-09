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В доме Чубакова вместе с мансардой загорелся чердак

В бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а, огонь охватил не только мансарду, но и чердак. Об этом вечером 9 октября передает корреспондент «Фонтанки».

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С огнем в доме-памятнике пожарные борются уже второй час. По последним данным, площадь возгорания составляет 800 кв. метров.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Изначально сообщалось, что загорелась мансарда. Башню, которую отреставрировали в прошлом году в рамках капитального ремонта, охватило огнем. До этого ее пришлось демонтировать также из-за пожара.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В настоящий момент известно, что из здания эвакуировали 100 человек. Пострадавших и погибших, по данным ГУ МЧС по Петербургу, нет.

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В конце прошлого года там в рамках капитального ремонта дома-памятника снесли оригинальную угловую цилиндрическую башню. Она была признана аварийной. Подрядчик ООО «Мастер Руф» восстановил ее, хоть и опоздал со сроками. По данным сайта госзакупок, стоимость работ «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций» составила около 9,4 млн рублей.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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