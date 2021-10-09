С огнем в доме-памятнике пожарные борются уже второй час. По последним данным, площадь возгорания составляет 800 кв. метров.
Изначально сообщалось, что загорелась мансарда. Башню, которую отреставрировали в прошлом году в рамках капитального ремонта, охватило огнем. До этого ее пришлось демонтировать также из-за пожара.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
В настоящий момент известно, что из здания эвакуировали 100 человек. Пострадавших и погибших, по данным ГУ МЧС по Петербургу, нет.
В конце прошлого года там в рамках капитального ремонта дома-памятника снесли оригинальную угловую цилиндрическую башню. Она была признана аварийной. Подрядчик ООО «Мастер Руф» восстановил ее, хоть и опоздал со сроками. По данным сайта госзакупок, стоимость работ «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций» составила около 9,4 млн рублей.