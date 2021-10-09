Спасателям удалось локализовать пожар в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а в Петербурге. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

О возгорании стало известно в 18:16. В 18:28 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, в 18:53 ранг был повышен до номера 2, а в 19:11 – до номера 3.



В 22:36 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, ранг снижен до номера 2. Происходит очаговое тление на площади 300 «квадратов», уточнили в ведомстве.

