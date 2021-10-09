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Пожар в доме Чубакова локализован

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Спасателям удалось локализовать пожар в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а в Петербурге. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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О возгорании стало известно в 18:16. В 18:28 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, в 18:53 ранг был повышен до номера 2, а в 19:11 – до номера 3.

В 22:36 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, ранг снижен до номера 2. Происходит очаговое тление на площади 300 «квадратов», уточнили в ведомстве.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Ранее глава городского ГУ МЧС Алексей Аникин заявил об угрозе распространения огня в жилом доме на шестой этаж. По его словам, работы по ликвидации возгорания, скорее всего, затянутся до утра. Жителей дома, как писала «Фонтанка», разместили в соседней гимназии, однако туда пошли не все. Всего было эвакуировано 100 человек, в том числе 12 детей.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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