В МЧС заявили об угрозе распространения огня в доме Чубакова на шестой этаж

Ситуация с пожаром в доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а, остается сложной. Спасатели продолжают тушить возгорание по третьему номеру, сообщил 9 октября начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

По словам представителя ведомства, существует опасность распространения огня на шестой этаж здания. Пожарные пытаются не пропустить огонь дальше. Аникин отметил, что работы по ликвидации возгорания, скорее всего, затянутся до утра.

