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В МЧС заявили об угрозе распространения огня в доме Чубакова на шестой этаж

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Ситуация с пожаром в доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, 30а, остается сложной. Спасатели продолжают тушить возгорание по третьему номеру, сообщил 9 октября начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

По словам представителя ведомства, существует опасность распространения огня на шестой этаж здания. Пожарные пытаются не пропустить огонь дальше. Аникин отметил, что работы по ликвидации возгорания, скорее всего, затянутся до утра.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Также он добавил, что сотрудники МЧС работают с тепловизорами, чтобы оценить температуру внутри деревянных перекрытий дома.

О пожаре в доме Чубакова стало известно в 18:16. Изначально сообщалось, что загорелась мансарда. Как писала «Фонтанка», огонь также захватил и чердак. Из дома эвакуировали 100 человек, в том числе 12 детей. Главные кадры пожара смотрите в нашем материале.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

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"Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов." (С)
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