Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Бывший доходный дом К. Г. Чубакова на набережной реки Карповки, 30, который признан объектом культурного наследия, загорелся вечером 9 октября. Информация об этом, как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, поступила в экстренные службы в 18:16. Уже через 12 минут ранг пожара подняли до 1-бис. В жилом доме загорелась кровля. Ранг пожара был увеличен в 18:53, а через 18 минут он вырос до третьего номера.

Изначально была информация, что в историческом здании горит мансарда. Позднее, как сообщил корреспондент «Фонтанки», огонь захватил и чердак жилого дома. Общая площадь составила 800 «квадратов». С пожаром боролись 128 сотрудников МЧС. В городском управлении МЧС прямо говорили, что ситуация была сложная. Перекрытия в историческом доме деревянные, и пришлось бороться с тем чтобы по ним огонь не пошел вниз.



Локализовать возгорание удалось только в 22:36. Ранг снизили до второго номера. Спасатели уточнили, что «очаговое тление» продолжилось на площади 300 «квадратов». В 23:16 ранг снова снизили — до 1-бис, а в 00:16 — до первого уровня. Пожарные проливают и разбирают горевшие конструкции.



Автор: youtube.com/ Игорь Коломойцев

В настоящий момент, по данным районной администрации, дом Чубакова отключен от коммуникаций. Ранее начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин заявил, что работы по полной ликвидации возгорания, предположительно, затянутся до утра.

По данным городского МЧС, никто из жильцов не пострадал. Из здания эвакуировали 100 человек, в том числе 12 детей. Людей стали размещать в автобусах и в соседней гимназии № 56. Как рассказал «Фонтанке» заместитель главы Петроградского района Евгений Корабельникова, в здании школы организовали размещение для 50 человек, но туда пошли не все. По его словам, из 100 эвакуированных жителей там разместились лишь пара человек. Он отметил, что МЧС пока не пускает жильцов в дом, как и чиновников. Когда доступ появится, власти вместе с жителями пойдут по квартирам и будут оценивать ситуацию.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Антон Ваганов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Изначально пожар заметили в воссозданной башне дома Чубакова. В рамках капремонта с прошлого года ООО «Мастер Руф» проводило работы «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций». По данным сайта госзакупок, стоимость работ составила около 9,4 млн рублей. Оригинальную конструкцию снесли после предыдущего пожара, в 2020 году.



Фото: Петроградская диаспорта/Facebook.com Поделиться Поделиться







В Фонде капитального ремонта «Фонтанке» заявили, что ремонтные работы по устранению аварийности деревянной башни завершили в конце сентября.

«Подрядная организация «Мастер Руф» окончила строительно-монтажные работы 30 сентября, о чем свидетельствует акт о выполненных работах, подписанный фондом, управляющей компанией и подрядчиком», — сказали в организации, добавив, что рабочих во время пожара там не было.

В самой управляющей компании данную информацию опровергают. Как заявил генеральный директор «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» Валерий Разгулов, акты приемки работ управляющей компании не были подписаны.

Заместитель главы администрации района Евгений Корабельников также подтвердил «Фонтанке», что работы не принимались, а администрация соответствующих документов не получала.



В самой подрядной организации «Фонтанке», как и в Фонде капремонта, уверены, что работы были приняты и управляющей организацией, и Фондом. «Работы были выполнены в полном объеме. Их принял фонд и управляющая компания. В момент инцидента работы не производились», — сообщил гендиректор ООО «Мастер Руф» Иван Малахов. Пожар, по его словам, при этом начался не с башни, где организация производила работы, а с чердака.



Фото: Антон Ваганов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Тем временем проверку пожара начали сотрудники прокуратуры. Как заявили в пресс-службе ведомства, сотрудники установят причины и условия произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

