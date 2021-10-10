СК начал доследственную проверку после пожара в доме Чубакова

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — обещают в СК.



Возгорание на крыше дома Чубакова началось накануне около шести вечера. Из-за сильного распространения огня пожару был присвоен третий номер сложности. На месте только от МЧС работали около 30 расчетов и 128 человек личного состава. Из дома были эвакуированы 100 человек, которые в квартиры пустили только после того, как в 6 утра пожар был полностью ликвидирован. Выгорело около 800 квадратных метров мансарды и кровли.

