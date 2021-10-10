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Жильцов дома Чубакова начали пускать в квартиры. Почти две трети помещений в той или иной степени пострадали от огня и воды

В дом на Карповке, где до шести утра тушили пожар, начали пускать жителей

Сотрудники Жилищного комитета приступили к восстановлению тепло- и электроснабжения в доме 30/15 по набережной реки Карповки, где накануне загорелась только что отремонтированная мансарда.

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Как сообщили «Фонтанке» в администрации Петроградского района, на 11 утра воскресенья, 10 октября, жильцам дома предоставлен доступ в квартиры. Из 38 жилых помещений в разной степени пострадали 24.

На месте работают сотрудники не только Жилкома, но и управляющей компании. Администрация района держит ситуацию под контролем.

Возгорание в доме Чубакова началось накануне около шести вечера. Загорелась мансарда дома, который ремонтировал фонд капремонта, а потом пламя перекинулось и на кровлю здания. Всего огнем было объято 800 квадратных метров. Возгорание тушили по третьему повешенному номеру сложности. Из здания вывели 100 человек, которых разместили в предоставленном «Пассажиравтотрансом» автобусе и рядом расположенной гимназии. К десяти вечера пожар было локализован. Но работа про проливке и разборке продолжались в здании до 6 утра.

Подробно о пожаре читайте в материале «Фонтанки».

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