Датский художник присвоил полмиллиона крон и назвал это искусством

Датский художник Йенс Ханнинг взял у музея современного искусства KUNSTEN 534 тысячи датских крон и не вернул их. Исчезновение денег он назвал акцией Take the Money And Run («Бери деньги и беги»).



Как сообщил датский телеканал DR 25 сентября, музей дал деньги художнику, чтобы тот воспроизвёл свою раннюю работу и заполнил стеклянные емкости настоящими евро и датскими кронами — как иллюстрацию годового дохода Дании и Австрии. Когда акционист отправил в арт-центр коробку с произведением, оказалось, что 534 тысяч крон (свыше 6 миллионов рублей) не хватает.