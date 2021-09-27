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Датский художник присвоил полмиллиона крон и назвал это искусством

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Датский художник Йенс Ханнинг взял у музея современного искусства KUNSTEN 534 тысячи датских крон и не вернул их. Исчезновение денег он назвал акцией Take the Money And Run («Бери деньги и беги»).

Как сообщил датский телеканал DR 25 сентября, музей дал деньги художнику, чтобы тот воспроизвёл свою раннюю работу и заполнил стеклянные емкости настоящими евро и датскими кронами — как иллюстрацию годового дохода Дании и Австрии. Когда акционист отправил в арт-центр коробку с произведением, оказалось, что 534 тысяч крон (свыше 6 миллионов рублей) не хватает.

На вопросы Ханнинг сообщил, что исчезновение денег и есть «произведение искусства», а потому возвращать полмиллиона он не должен. Для творения художник придумал говорящее название — «Бери деньги и беги».

В KUNSTEN ждут, что деятель всё-таки вернёт всю сумму. Если этого не случится, то вскоре руководство площадки подаст заявление в полицию.

Как отметил Ханнинг, он изначально не собирался «воссоздавать» прошлое произведение искусства: оно давно потеряло актуальность. Вместо этого художник решил высказаться против той реальности, в которой многие вынуждены существовать, не получая достаточно денег за свой труд.

Датчанин не согласен с тем, что ситуацию правильно описывать словом «воровство»: «Это не воровство, а нарушение договорённостей по контракту, а нарушение контракта — часть работы», — заявил художник.

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Комментарии (2)

Прапорщик Задов
Тут один себе целую страну присвоил, и ничего.
daisychain
Я не понял - музейщики пересчитывали монетки в стеклянных банках? А как же нарушение целостности произведения искусства, которое при этом неизбежно произошло?
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