Петербургский художник Артём Бизяев разработал концепт нового набора Lego, который особенно отзывается в сердцах тех, кто помнит украинское скетч-шоу «Каламбур», которое показывали и на российском телевидении в конце 90-х — начале 2000-х.



Идеей набора «Деревня дураков» он поделился в Twitter со словами «Реюнион (англ. «воссоединение». — Прим. ред.), который я действительно жду».