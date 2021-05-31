Петербургский художник Артём Бизяев разработал концепт нового набора Lego, который особенно отзывается в сердцах тех, кто помнит украинское скетч-шоу «Каламбур», которое показывали и на российском телевидении в конце 90-х — начале 2000-х.
Идеей набора «Деревня дураков» он поделился в Twitter со словами «Реюнион (англ. «воссоединение». — Прим. ред.), который я действительно жду».
Реюнион, который я действительно жду#деревнядураков pic.twitter.com/rtA7gwSa8E— Artem Bizyaev (@ArtemBizyaev) May 30, 2021
В фигурках легко угадываются персонажи «Деревни дураков» с их неизменными атрибутами. Не забыл автор и про гигантскую пчелу.
В комментарии «Подъёму» Бизяев пояснил: «Это старая добрая история, все её любят, и я её люблю. Недавно её вспомнил, пересмотрел пару серий, вспомнил, как в детстве любил эту передачу, и решил, что это вполне можно сделать в виде Lego». Деревню дураков он назвал «культурным бэкграундом» россиян.
Ранее на сайте производителя конструктора Бизяев выложил концепт «славянского» набора с Бабой-ягой, избушкой на курьих ножках, котом Баюном, Василисой Прекрасной и лягушкой Вовой. Он набрал больше 10 тысяч голосов — это значит, что компания должна будет рассмотреть концепт и решить, будет ли выпускать такой набор.