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Петербургский художник после избушки на курьих ножках создал концепцию набора Lego «Деревня дураков». Особенно впечатляет пчела

Художник из Петербурга воплотил персонажей «Деревни дураков» в фигурках Lego

Петербургский художник Артём Бизяев разработал концепт нового набора Lego, который особенно отзывается в сердцах тех, кто помнит украинское скетч-шоу «Каламбур», которое показывали и на российском телевидении в конце 90-х — начале 2000-х.

Идеей набора «Деревня дураков» он поделился в Twitter со словами «Реюнион (англ. «воссоединение». — Прим. ред.), который я действительно жду».

В фигурках легко угадываются персонажи «Деревни дураков» с их неизменными атрибутами. Не забыл автор и про гигантскую пчелу.

Фото: скриншот с https://twitter.com/ArtemBizyaev
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В комментарии «Подъёму» Бизяев пояснил: «Это старая добрая история, все её любят, и я её люблю. Недавно её вспомнил, пересмотрел пару серий, вспомнил, как в детстве любил эту передачу, и решил, что это вполне можно сделать в виде Lego». Деревню дураков он назвал «культурным бэкграундом» россиян.

Ранее на сайте производителя конструктора Бизяев выложил концепт «славянского» набора с Бабой-ягой, избушкой на курьих ножках, котом Баюном, Василисой Прекрасной и лягушкой Вовой. Он набрал больше 10 тысяч голосов — это значит, что компания должна будет рассмотреть концепт и решить, будет ли выпускать такой набор.

Фото: скриншот с https://twitter.com/ArtemBizyaev

Журнал видеокомиксов «Каламбур» — украинская развлекательная телевизионная передача, впервые вышедшая на экраны 12 октября 1996 года на канале ОРТ.

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