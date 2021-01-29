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Печать

Lego может выпустить избу на курьих ножках. Идея петербургского художника набрала нужные голоса за сутки

Петербургский художник Артём Бизяев разработал концепт «славянского» набора Lego с Бабой-ягой, избушкой на курьих ножках, котом Баюном, Василисой Прекрасной и лягушкой Вовой, который — «не принцесса» (так и указано в подписи). Эскизы автор выложил в социальных сетях и загрузил на сайт Lego Ideas. К 29 января, всего за сутки, идею поддержали больше 10 тысяч пользователей, а это значит, что теперь корпорации по производству конструкторов придётся рассмотреть концепцию и решить, возможно ли выпустить подобный набор.

Как рассказал Бизяев в посте на странице «ВКонтакте», ему пришлось немного отредактировать эскизы в процессе работы, чтобы они соответствовали политике Lego. Именно поэтому из набора исчезли «костяной забор, светящиеся черепа и каноническая причёска бабули». Сейчас на голове у Бабы-яги — седые волосы и красная косынка, впрочем, без бантика спереди. Его пришлось убрать, потому что правила конкурса запрещают использовать кастомные детали.

Фото: Lego
Фото: Lego
Фото: Lego

Среди персонажей в наборе есть также ворон, который живёт в огромном гнезде на крыше, и кот Баюн. Внутри избушки на курьих ножках автор идеи расположил множество других деталей, которые упоминаются в народных сказках. Нашлось место для трав и корений в связках под потолком, заслонки для печи, дров, топора и посуды: от половника до горшка. У Бабы-яги есть ступа и мухомор, который она может держать в руках. Для кота Баюна предусмотрено отдельное место — чердак с паутиной.

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Комментарии (2)

bluxer
Проголосовали ещё не значит, что купят.
261099081
Прелестно :))) Я бы купила :)))
Но Бабу Ягу лучше бы сделать более привычной :)
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