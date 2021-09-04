Художник Билл Фонтана установил аудиодатчики на колокол сгоревшего собора Нотр-Дам в Париже и записал его голос, который отражает жизнь города. Об этом 4 сентября рассказывает издание The Art Newspaper.
В настоящее время колокола Норт-Дама не функционируют, но находятся на прежнем месте. Художник установил на колокола аудиодатчики, которые записывают их вибрацию, возникающую как отражение жизни города, то есть то, что «слышит» собор.
«Это физический факт, что эти колокола на самом деле все время вибрируют, это похоже на дух, живущий внутри Нотр-Дама. Он не мертв, он жив», — приводит издание слова Фонтаны.
Пожар в соборе начался вечером 15 апреля 2019 года, ликвидировать его удалось лишь на следующий день. Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дама. Предполагается, что работы по восстановлению будут идти не менее пяти лет.