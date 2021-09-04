Художник Билл Фонтана установил аудиодатчики на колокол сгоревшего собора Нотр-Дам в Париже и записал его голос, который отражает жизнь города. Об этом 4 сентября рассказывает издание The Art Newspaper.



В настоящее время колокола Норт-Дама не функционируют, но находятся на прежнем месте. Художник установил на колокола аудиодатчики, которые записывают их вибрацию, возникающую как отражение жизни города, то есть то, что «слышит» собор.

