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Песков: Путин готов встретиться с Зеленским, чтобы исправить отношения России и Украины

Президент России Владимир Путин готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал на телеканале «Россия 1» с программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, российский президент намерен вместе с Зеленским двигаться в сторону нормализации двусторонних отношений. Песков отметил, что Путин считает нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной «печальным состоянием», которое «никуда не годится».

«Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что при этом темой встречи Путина и Зеленского не может быть принадлежность Крыма.

Как писала «Фонтанка», в минувшем апреле президент Украины предложил российскому коллеге «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

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Комментарии (2)

EveReady
Хорошая мина при плохой игре )) Путин на Донбасс не поедет, а пригласить в Киев Зеленский не решится. В итоге все остались при своем интересе, все в белых пОльтах, а проблема не будет решена, т.к. обеим сторонам это выгодно.
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