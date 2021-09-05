Песков: Путин готов встретиться с Зеленским, чтобы исправить отношения России и Украины

Президент России Владимир Путин готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал на телеканале «Россия 1» с программе «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, российский президент намерен вместе с Зеленским двигаться в сторону нормализации двусторонних отношений. Песков отметил, что Путин считает нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной «печальным состоянием», которое «никуда не годится».
«Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что при этом темой встречи Путина и Зеленского не может быть принадлежность Крыма.
Как писала «Фонтанка», в минувшем апреле президент Украины предложил российскому коллеге «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».