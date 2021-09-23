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Украинская рада определилась, кто такой олигарх. Им запретят спонсировать политиков и участвовать в «большой приватизации»

На Украине приняли закон «Об олигархах»

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон «Об олигархах», где дала определение этому явлению. Об этом 23 сентября сообщает издание «Страна.ua».

«Олигарх — лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни», — говорится в законе.

Попадающий под эту дефиницию человек должен участвовать в политике, иметь «значительное влияние на средства массовой информации», являться субъектом естественных монополий или занимать монопольное положение на рынке.

Кроме того, есть особый критерий к уровню дохода. Так, стоимость активов потенциального олигарха должна превышать один миллион прожиточных минимумов (или 80 миллионов долларов). Журналисты указывают, что все 100 богатейших украинских бизнесменов из списка Forbes соответствуют этому критерию.

Признать человека олигархом смогут кабмин, НБУ, СБУ, антимонопольный комитет и Совбез. После этого имена и фамилии таких людей попадут в открытый реестр.

Олигархам на Украине запретят две вещи: делать взносы в поддержку политических партий и участвовать в «большой приватизации». Также они должны будут подавать декларации, как это делают чиновники.

Автором законопроекта выступил президент Владимир Зеленский. Законодательное нововведение поддержала партия «Слуга народа» 229 голосами, всего «за» проголосовали 279 депутатов.

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Комментарии (6)

altnec
Ну что тут скажешь?
Разумно. Так и свою Конституцию в порядок приведут и экономика оживится.
houspi
Нормальный ход.
России такой закон тоже бы не помешал.
07A
Что то это напоминает, при задержании будут задавать вопрос-кто по жизни? Олигарх!
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