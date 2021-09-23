Украинская рада определилась, кто такой олигарх. Им запретят спонсировать политиков и участвовать в «большой приватизации»

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон «Об олигархах», где дала определение этому явлению. Об этом 23 сентября сообщает издание «Страна.ua».



«Олигарх — лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни», — говорится в законе.



Попадающий под эту дефиницию человек должен участвовать в политике, иметь «значительное влияние на средства массовой информации», являться субъектом естественных монополий или занимать монопольное положение на рынке.



Кроме того, есть особый критерий к уровню дохода. Так, стоимость активов потенциального олигарха должна превышать один миллион прожиточных минимумов (или 80 миллионов долларов). Журналисты указывают, что все 100 богатейших украинских бизнесменов из списка Forbes соответствуют этому критерию.

