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Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины закончил свое заявление по поводу ситуации на российско-украинской границе обращением к Владимиру Путину. Оно опубликовано на YouTube вечером 20 апреля.

Первые почти 10 минут Зеленский говорит на украинском, описывая ситуацию на востоке страны. И только в конце говорит, что хочет обратиться «к северному соседу».

«Однажды президент России сказал — если драка неизбежна, надо бить первым. Но сегодня любой мировой лидер должен понимать, что драка не может быть неизбежна, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. Нельзя кого-то защитить, нападая, невозможно освободить, захватив. Невозможно принести мир на танке», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, во время последней встречи «нормандской четверки» обсуждалось введение режима полного прекращения огня в Донбассе, но Россия якобы отказалась поддержать это заявление. Украинскую сторону пригласили на переговоры на линии разграничения. «Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — подытожил Зеленский.

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Комментарии (24)

KOHTPASPB
Технически, для обеспечения безопасности туда прибудет ФСО, а газеты будут писать, что Пу ввёл войска?:)
Скорее всего, скажут, что Киев не выполняет Минские соглашения, и типа пока мы туда не поедем.

Но посмтрим:)
zorkii
Да не поедет он никуда, можно ставить один к (даже такого числа нет), просто как обычно, скажет что не слышал
Савва Морозов
Обкекался, допёрло, наконец, что никто за него не впишется, как вчера и предупредил его саакашвили, в студии у кисилёва (школота не угадает имя) и будет очень бо-бо.
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