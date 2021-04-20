Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины закончил свое заявление по поводу ситуации на российско-украинской границе обращением к Владимиру Путину. Оно опубликовано на YouTube вечером 20 апреля.



Первые почти 10 минут Зеленский говорит на украинском, описывая ситуацию на востоке страны. И только в конце говорит, что хочет обратиться «к северному соседу».



«Однажды президент России сказал — если драка неизбежна, надо бить первым. Но сегодня любой мировой лидер должен понимать, что драка не может быть неизбежна, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. Нельзя кого-то защитить, нападая, невозможно освободить, захватив. Невозможно принести мир на танке», — заявил Зеленский.

