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Песков: Путин ушел в тайгу с Шойгу

Пресс-секретарь российского президента рассказал об отдыхе Владимира Путина и Сергея Шойгу в тайге.

«Путин после поездки на Дальний Восток несколько дней отдохнул в сибирской тайге с Шойгу», — цитирует 7 сентября РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, отдых президента и министра обороны будет «обычным»: горы, прогулки и свежий воздух. Точное место отдыха главы государства не называется.

При этом отпуск долго не продлится, так как уже в четверг у Владимира Путина «достаточно напряженный рабочий день».

В марте Путин и Шойгу также отдыхали в Сибири.

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Комментарии (42)

AlBerkut
Уединились, голубчики?
Или голубки🤔
Осталось гундяя к ним, чтоб благословил 😂😂😂
Parallax
Ушли бы лучше в закат. )
shushu
А может они там как Ромул и Рем новый город основывают
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