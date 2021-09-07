Песков: Путин ушел в тайгу с Шойгу

Пресс-секретарь российского президента рассказал об отдыхе Владимира Путина и Сергея Шойгу в тайге.



«Путин после поездки на Дальний Восток несколько дней отдохнул в сибирской тайге с Шойгу», — цитирует 7 сентября РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.



По его словам, отдых президента и министра обороны будет «обычным»: горы, прогулки и свежий воздух. Точное место отдыха главы государства не называется.



При этом отпуск долго не продлится, так как уже в четверг у Владимира Путина «достаточно напряженный рабочий день».

