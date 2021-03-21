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Путин верхом на «Лосе», в шапке и со стопкой. Кремль показал сибирский отдых президента

Президент России Владимир Путин 21 марта отдыхает в Сибири вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Как сообщает сайт Кремля, глава государства совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе. На днях сам Путин признался, что съездит в тайгу «немножечко отдохнуть».

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О поездке рассказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.

Путин сам управлял вездеходом, Шойгу же сидел на пассажирском сиденье. Они прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной, затем пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры, передаёт РИА Новости.

Отметим, что вездеход с фотографий Кремля похож на гусеничную машину BV-206 «Лось». Такие стоят 4–7 миллионов рублей.

Путин не первый раз отдыхает в Сибири, а Шойгу сам родом из Тувы. В 2019 году они вместе поднимались в горы и собирали грибы.

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Комментарии (11)

Вячеслав Рогожин
Рука-лицо-позорище... Опять стерхи!
Владислав М
Одинаковые куртки им из кремлёвской костюмерной выдали?
kusto
Все-таки не понимаю, зачем он с женой развелся. Или Шойгу настолько лучше?
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