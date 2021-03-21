Как сообщает сайт Кремля, глава государства совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе. На днях сам Путин признался, что съездит в тайгу «немножечко отдохнуть».
О поездке рассказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.
Путин сам управлял вездеходом, Шойгу же сидел на пассажирском сиденье. Они прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной, затем пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры, передаёт РИА Новости.
Отметим, что вездеход с фотографий Кремля похож на гусеничную машину BV-206 «Лось». Такие стоят 4–7 миллионов рублей.
Путин не первый раз отдыхает в Сибири, а Шойгу сам родом из Тувы. В 2019 году они вместе поднимались в горы и собирали грибы.