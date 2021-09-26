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«Был готов вчера». В Кремле рассказали о возможности встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но всё упирается в нежелание Украины выполнять Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин к встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», однако камень преткновения — в нежелании Киева выполнять Минские соглашения. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье, 26 сентября, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что его словам, «всё написано по бумаге», и в Минских соглашениях «нет ничего размытого». «Здесь нужно, просто нужно прочитать один, два, три, четыре», — добавил он.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на Дмитрия Пескова писала, что по мнению Кремля, принадлежность Крыма не может стать темой переговоров Путина и Зеленского.

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