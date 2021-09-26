«Был готов вчера». В Кремле рассказали о возможности встречи Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин к встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», однако камень преткновения — в нежелании Киева выполнять Минские соглашения. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье, 26 сентября, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



«Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

