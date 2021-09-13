Кремль: Принадлежность Крыма не может стать темой переговоров Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал условия для организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.



«Как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», — цитирует 13 сентября заявление Пескова ТАСС.



По его словам, для Москвы не существует темы Крыма, поэтому принадлежность полуострова не может быть пунктом переговоров. «В этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там», — посетовал пресс-секретарь Путина.



При этом Песков заверил, что Россия хотела бы нормализации отношений с Украиной. Он напомнил слова Владимира Путина о том, что «печальное состояние» отношений двух стран «никуда не годится».

