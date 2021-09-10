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Лавров: Россия готова восстановить отношения с Украиной

Россия готова к восстановлению нормальных отношений с Украиной. Об этом 10 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».

«Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским», — цитирует министра РИА Новости.

Сергей Лавров также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он намеревается за один срок выполнить свои обещания и поехать отдыхать.

«То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», — сказал глава МИД РФ.

Ранее Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил, что допускает вероятность полноценной войны с РФ. Президент Украины считает, что такой сценарий будет «наибольшей ошибкой Российской Федерации». Сергей Лавров отметил, что такие огульные заявления не заслуживают внимания.

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Комментарии (13)

Савва Морозов
А зачем? Скорее визовый режим надо!
igorsaltikoff
Ох уж эти дипломаты, если бы они говорили правду, то было что-то вроде: «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные сношения Украины.", а то чой то её только США и ЕС теперь сношают, а РФ не даёт, может просто цену набивает, типа только за доллары и евро теперь, а за обесценивающиеся рубли, это считай по любви и дурней нема. 😂
Аппаратчик мокрой классификации
Кстати, интересно вот, а та деваха, что бомжу бороду постригла во Мге - она с ним отношения восстановить готова? :)))
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