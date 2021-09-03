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«Петровы в гриппе» Серебренникова выходят в прокат

С 9 сентября в кино начнут показывать «Петровых в гриппе» — обратить на ленту внимание есть уйма причин. Во-первых, это новая работа Кирилла Серебренникова, попавшая в конкурс Канн, снятая на действительно высоком, мастерском уровне — кажется, кино удается театральному режиссеру с каждой новой лентой все лучше.

Фото: скриншот трейлера
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Во-вторых, экранизация вполне себе бестселлера — очень кинематографичного романа Андрея Сальникова, импрессионистской зарисовки о зимнем постсоветском мире новостроек и маршруток, увиденном глазами больного гриппом заурядного семейства, через призму температурного, предновогоднего и алкогольного морока.

Фото: скриншот трейлера
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Весь потенциал этой фантасмагории на экране Серебренников передать умеет. Тем более, что здесь у него есть ставший уже его постоянным соавтором оператор Владислав Опельянц, перешедший от красивых фотообоев поздних лент Михалкова к серьезному, сложному решению.

Фото: скриншот трейлера
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Наконец, похождения Петровых на экране показывают действительно первоклассные, а порой и неочевидные актеры — Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, вездесущий Юрий Борисов, острохарактерный Тимофей Трибунцев и даже внезапная поп-икона Иван Дорн, затесавшийся в эту компанию. Скорее всего, получится как всегда у Серебренникова — много хороших людей заняты хорошим делом, и это уже хорошо. А может, удастся прыгнуть и выше.

18+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера

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