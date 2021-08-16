«Хозяйка, добавить бы надо». На российских стройках перепишут сметы, чтобы догнать цены на материалы

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Глава правительства Михаил Мишустин подписал давно анонсированное постановление, которое позволяет существенно менять уже действующие госконтракты на капитальное строительство и снос; сюда же — и сохранение объектов культурного наследия. Фактически, если договор заключен в соответствии с 44-ФЗ, одним допсоглашением теперь можно увеличить стоимость работ на 30%. Резон понятен — ценовые ориентиры заказчиков и так-то не всегда актуальны, а когда дорожают материалы — тем более. Местным властям также рекомендуют не стесняться переписывать сметы, благо Минстрой показал — как.





Само постановление, судя по официальному порталу правовой информации, подписанное еще 9 августа, опубликовано в пятницу.

Его действие распространяется на контракты, заключенные до 1 июля 2021 года. Их цену можно увеличивать не более чем на 30% одним дополнительным соглашением, при этом срок исполнения контракта меняться не должен, как, собственно, и сам объем работ.

Дальше — бюджетная техника: кто какие сведения предоставляет и в какие программы вносит изменения. В основной своей части постановление относится именно к федеральным контрактам: в конце приведен список релевантных заказчиков — это полный комплект министерств, госкорпорации в диапазоне от «Росатома» до «Роскосмоса», федеральные агентства, следственный комитет, судебный департамент. Ну и конечно, «Единый заказчик в сфере строительства» — созданная при Минстрое публично-правовая компания, в которую зашили различные дирекции Минкульта и свели крупные строительные госконтракты. В Петербурге «Единый заказчик» занимается консерваторским долгостроем и строительством новой сцены Театра Европы.



Однако к региональным стройкам этот документ тоже относится. На риторическом уровне это выглядит так: «рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие возможность изменения цены контракта... с учетом положений настоящего постановления». На процедурном — правительство меняет свое же 1186-е постановление: в нем установлено, на сколько вообще можно переписывать стоимость контрактов различного уровня. Раньше там указывалось, что по независящим от сторон обстоятельствам можно менять договор сроком не менее года, если его цена — 100 млн рублей и выше. Теперь достаточно перевалить через планку в миллион.

Колоссальный рост цен на стройматериалы за последние месяцы поставил подрядчиков госстроек в тяжелое положение. Им приходится либо закупать кирпич, бетон, металлоконструкции и пиломатериалы себе в убыток, либо отказываться от контрактов, рискуя оказаться в «черном списке».



В Петербурге, по данным Петростата, всего за один месяц обрезные доски подорожали на 26,7%, еврошифер — на 14%. Цемент за июль вырос цене «всего» на 4%, но по сравнению с прошлым годом, когда писалось большинство исполняемых сейчас смет, на все 11%, а кирпич — на 15%. Отпускные цены производителей металлоконструкций за год и вовсе подскочили на 54%. Это только официальные данные, а сами строители говорят чуть ли не о кратном росте цен на целый ряд товаров.

У петербургских чиновников и строителей мануал, как именно обосновывать увеличение цены и какие формулы использовать, уже имеется. «У нас есть для этого приказ Минстроя № 500, который имеет к нам прямое отношение, — говорит Валерий Москаленко, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП). — Там три методики исчисления, в зависимости от стоимости контракта, но поводом для пересмотра сметы может стать удорожание именно ценообразующих стройматериалов».

Пресловутый приказ тоже подписан недавно, в конце июля; он меняет методику составления сметы и тоже устанавливает лимит ее увеличения на 30% от первоначальной цены. Вся стройка (снос, сохранение) поделена на три группы контрактов: до 30 млн рублей, от 30 до 100 млн и свыше 100 млн рублей, для каждой — свой порядок. «В случае с нашей адресной инвестиционной программой речь почти всегда о договорах выше 100 млн рублей, — рассказывает Валерий Москаленко. — А для них пересчет происходит только с обязательным прохождением госэкспертизы в части стоимости работ».



«Ключевой целью постановления является нивелирование последствий для строительной отрасли в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, недопущения расторжения контрактов, и как следствие — роста объемов незавершенного строительства», — разъясняет Минстрой для непонятливых. «Фонтанка» уже писала о подорожании материалов, именно на него ссылались застройщики, говоря о росте цен в первичке. Однако в не меньшей степени оно отражается и на подрядчиков по инфраструктурным и социальным стройкам, одна арматура их здорово потрепала, а знаменитое «раскулачивание» металлургов, по одной из версий, стало ответом именно на ценовые волны на крупнейших стройках страны.



До сих пор единственным способом для участников строительного госзаказа в Петербурге хоть как-то снизить нагрузку было повышение цены контракта на 10% — лимит, установленный в 44-ФЗ. «Просто так никто денег не добавляет. Надо подтвердить проектные решения и финансовые запросы через экспертизу», — пояснил представитель ООО «СУ-17». Он отметил, что для экспертизы нужно сформировать достаточно большой объем документации, а выхода экспертного решения, как правило, приходится дожидаться минимум два месяца. Сейчас, согласно сообщению Минстроя, достоверность сведений от подрядчика будут проверять в сокращенные сроки — до 14 дней.

«В первом полугодии этого года при исполнении госконтракта по реконструкции Лиговского путепровода мы столкнулись с существенным удорожанием отпускных цен на металлопрокат и металлоконструкции, асфальтобетонных смесей, а также основных инертных материалов, таких как, песок, щпс, щебень. Без увеличения цены госконтракта данный объект может стать убыточным для нашей строительной компании», — рассказали «Фонтанке» в компании «Орион плюс».

«Мы сейчас в Ленинградской области выполняем один контракт. У нас там в любом случае идет перепроектирование ввиду некорректных решений в прошлом проекте и увеличение стоимости самого объекта в рамках допустимого 44-ФЗ. А вот это увеличение 30-процентное, оно будет идти сверх допустимых увеличений предыдущих или же это оно и есть? Тут пока непонятен механизм, как это будет использоваться», — сказал «Фонтанке» генеральный директор компании «РР-Сити» Валерий Васильев.

«Мы эти вопросы обсуждаем с заказчиком, с комитетом по строительству. Эта политика определяется городом. Согласно этому и будем действовать на объектах, на которых мы работаем, на которых будем работать, — сказал гендиректор ЗАО «Трест 101» Вячеслав Прокофьев. — Оно (постановление правительства РФ — прим.ред) узаконивает все эти движения. Желания оно переводит в разряд решения».

При этом, если федеральные 30% покроет резервный фонд правительства, то регионы решают сами. «Санкт-Петербург, наверное, обладает необходимыми финансовыми возможностями, — рассуждает представитель ООО «СУ-17» — а у условной Новгородской области в региональном бюджете дырка».



«Разные варианты корректировки адресной программы. Если принято решение об изменении цены контракта, то либо идет перераспределение средств внутри самой ведомственной структуры и в рамках текущих назначений, либо корректировка бюджета. На самом деле это технический вопрос. Важно понимать по сути, что обосновать подорожание непросто. Так что никакого веерного подписания допсоглашений с подрядчиками, конечно, не будет», — говорит глава КЭПиСП Валерий Москаленко.



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«Рост объемов незавершенного строительства», — против которого, согласно релизу Минстроя, направлен документ, — это сорванные национальные проекты и адресные программы. В Петербурге АИП 2021 года составляет 86,2 млрд рублей, 56,8 млрд из этого — строительство. Комстрой в первом полугодии освоил 8,5 млрд из вписанных на год 23,4 млрд (36,4%), КРТИ — 5,8 млрд из 27,6 млрд (21,2%), комитет по энергетике — 2,7 млрд из 10,2 млрд (26,4%). Всего за 6 месяцев АИП выполнен на 30,5% или на 26,5 млрд рублей.

Простая арифметика показывает: если петербургские строители сейчас потребуют увеличения смет на максимально возможные 30%, а чиновники согласуют все их «хотелки», затраты бюджета на городских стройках могут вырасти в пределах 17 млрд рублей. В реальности эта цифра будет меньше, однако порядок чисел запрограммированного Михаилом Мишустиным роста расходов бюджета Петербурга примерно таков. Николай Кудин, Галина Бояркова, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

