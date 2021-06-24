Металлооткат. Чиновники перевыполнили обещание наказать металлургов

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Поделиться Поделиться







По одной из версий, главная причина такой «продразверстки» — забота о крупнейших стройках страны, которые столкнулись с резким превышением смет из-за подорожания стройматериалов.

Согласно заявлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова на заседании правительства 24 июня, его ведомство уже полностью разработало систему пошлин. В принципе, речь идет о 15% от стоимости. Но поскольку чиновники знают, с кем имеют дело, уже придумали, как заранее отсечь все попытки смухлевать.

«Чтобы исключить манипуляции с ценами при экспорте — чтобы не было искушения занизить стоимость экспортных контрактов, — пошлину предлагаем сделать комбинированную. Она будет состоять из базовой ставки в 15 процентов и специфической, которая будет рассчитана как минимальная ставка за тонну продукции», — заранее схитрил глава Минэкономразвития.



Все пропало!

Паника, конечно, поднялась страшная. До сих пор на фоне аномального роста цен на металл по всему миру бумаги российских производителей уходили просто в космос, побив все исторические рекорды по капитализации компаний. Кто-то в полтора раза год-к-году, а кто-то и кратно, как, к примеру, «Русал» и НЛМК. И вот сразу после публикации стенограммы заседания правительства все пошло резко вниз: «Мечел», ММК, EN+ и «Норникель» — минус 4,7%, НЛМК — минус 4,9%, а «Русал» — сразу на 7,4%.

Деньги теряли не только простые российские инвесторы, поверившие в бесконечный рост и забывшие про «страновые риски». Как оперативно подсчитал Forbes, личные состояния крупнейших российских металлургов всего за день обрушились на 3 млрд долларов. Больше всех потеряли глава НЛМК Владимир Лисин — 747 млн долларов, и Владимир Потанин, президент «Норникеля», — 758 млн. Следом — владелец «Северстали» Алексей Мордашов (минус 518 млн долл.). Роман Абрамович («Евраз») потерял 237 миллионов, Виктор Рашников (ММК) — 198 миллионов.



Интересно, что решение правительства не было никаким громом среди ясного неба. Первый вице-премьер Андрей Белоусов еще в конце мая заявил о необходимости изъятия у металлургов «сверхприбыли» на том основании, что они «нахлобучили» государство, взвинтив цены. Он прямо сказал тогда: речь идет о 100 млрд рублей неуплаченных налогов с прибыли, которые надо придумать, как вернуть в казну. В итоге вышло гораздо больше.

Сегодня он заявил, что пошлины заберут 20–25 «сверхприбыли» металлургов, не уточнив, что конкретно имеется в виду. Эксперты, которые обсуждали с «Фонтанкой» проблему металлургов 24 июня, обращают внимание, что сам по себе этот термин — из лексикона политэкономистов середины-конца 19-го века, и в современных системах бухгалтерской или финансовой отчетности ничего подобного нет.

К примеру, Карл Маркс в своих «Теориях прибавочной стоимости» (4-й том «Капитала») объяснял лишь, что изначально сверхприбыль — по сравнению со средним показателем по отрасли — получают промышленные предприятия, внедрившие наиболее передовые и совершенные технологии и снизившие таким образом себестоимость своей продукции. Уже позже это слово было демонизировано «отцами-основателями», чтобы описывать прибыль, которую получает монопольное предприятие, задирая цены или пользуясь слишком дешевыми ресурсами за счет государства. Очевидно, что ни монопольного положения, ни каких-то особо дешевых ресурсов у пары десятков крупнейших российских заводов нет. И не срабатывает теория Владимира Ленина о том, что свои сверхприбыли монополисты-капиталисты тратят на «подкуп отдельной прослойки рабочих, привлекая их на сторону буржуазии данной отрасли или данной нации против всех остальных» («Империализм как высшая стадия капитализма»).



Ничего личного

Причина опалы металлургов видится экспертам вовсе не в желании правительства восстановить социальную справедливость и даже не в стремлении пополнить и без того стремительно разбухающую от нефтедолларов казну. Максим Решетников, выступая на заседании правительства, задал совершенно четкий вектор: рост мировых цен влечет удорожание металла на внутреннем рынке, из-за этого дорожает строительство, жалуются подрядчики по гособоронзаказу. Таким образом, против высоких прибылей металлургов чиновники, выходит, ничего не имеют против, а все дело в срыве смет по крупнейшим российским стройкам и в оборонке.

«Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на компенсацию удорожания строительства бюджетных объектов и предотвратят срыв строек необходимых стране социальных объектов, инженерных, транспортных», — заявил Решетников.

Андрей Белоусов был еще более конкретен: «Цель ее (этой меры. — Прим. ред.) — это создание источника компенсации удорожания по гособоронзаказу, госкапвложениям, строительству жилья, строительству дорог и ряда других строительных программ», — пояснил он.



Наталья Орлова, главный экономист Альфа Банка, обращает внимание на то, что анонсированные сейчас меры декларируются как временный шаг — только до конца года. Вероятно, вопрос их продления и станет предметом торга. «По крупнейшим государственным стройкам из нацпроектов будут отдельные договоренности — производители не будут по ним повышать цены», — уверена она.

Приведет ли это к падению или хотя бы к остановке цен на всем внутреннем рынке — вопрос открытый. В теории — да, однако, как считает Наталья Орлова, в реальности заводам сейчас будет выгодно не увеличивать объем производства, чтобы не создавать избытка предложения на рынке. А если по нацпроектам они вынужденно будут вписываться в нормативные цены, то недополученные деньги смогут взять со всех остальных, стратегически не столь важных потребителей, полагает эксперт. По ее мнению, если на внутреннем рынке и произойдет какой-то значимый эффект от вводимых с августа пошлин, то уже ближе к концу года или позже.

Экономист Степан Демура уверен, что нынешний шаг правительства никак не скажется на внутреннем рынке. «У нас такая страна, что ничего никогда не дешевеет. Скоро истерия на мировом рынке со стоимостью металла спадет, а у нас все так и останется на нынешнем уровне, и никакие пошлины не помогут. Примеров того, чтобы у нас в результате мер правительства что-то заметно подешевело, я не могу вспомнить, — рассуждает эксперт. — С другой стороны, это серьезный удар по отрасли. Компании уже сдали отчетность, заплатили все положенные по закону налоги, и тут им снова говорят: что-то вы мало заплатили, надо добавить. Как в таких условиях вести бизнес?»



Дальше — больше

В любом случае совсем без денег правительство металлургов не оставит. Какой бы огромной ни казалась сумма в 160 миллиардов, которые будут у них изъяты в виде пошлин, по итогам года совокупная чистая прибыль отрасли оценена Максимом Решетниковым в 2,1–2,3 трлн рублей, а значит, задел для будущих призывов к социальной справедливости еще есть.

Однако сразу после публикации стенограммы в анонимных телеграмм-каналах появились прогнозы о потенциальных потерях крупнейших металлургических компаний: к примеру, для «Норникеля» новые пошлины якобы обернутся потерей 3% годовой выручки и 6% EBITDA, для «Русала» — 7,5% выручки и 21% EBITDA, НЛМК — 6% и 19% соответственно. Однако финансовые аналитики с именем предлагают относиться к этим цифрам с осторожностью. «Требуются более серьезные расчеты для того, чтобы давать точную оценку», — говорит портфельный управляющий УК «ВЕЛЕС Менеджмент» Денис Горев.

Кстати, не менее важным шагом правительства, анонсированным сегодня, может стать введение со следующего года «системных решений в части налогообложения для защиты внутреннего рынка от всплесков глобальных цен».



Аналитики восприняли это как сигнал к тому, что металлурги в ближайшее время будут работать в тех же условиях, что уже несколько лет нефтяники, отчисления которых в казну (и Фонд национального благосостояния) напрямую зависят от мировых цен, то есть на постоянной основе отдавать куда большую часть своей прибыли государству. И в этом Наталья Орлова видит более заметные преобразования, чем временное повышение пошлин, которое, впрочем, идет вполне в ногу с последними декларациями государства.

Следующими за металлургами, кому стоит приготовиться к аналогичным мерам, главный экономист Альфа Банка видит производителей удобрений и сельхозпродукции. Она обращает внимание, что, согласно последнему отчету ООН, мировой рост цен на продовольствие год-к-году составил 40%, и это тоже может повлиять на внутренний рынок России, который чиновники захотят порегулировать.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

