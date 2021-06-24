Чиновники выполнили свою угрозу забрать деньги у «нахлобучивших» государство металлургов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился подготовить и внести предложения по введению экспортных пошлин для российской металлургической отрасли.
Решение об этом принято после выступления на заседании правительства главы Минэкономразвития Максима Решетникова, передает 24 июня «Российская газета».
По словам министра, с начала года экспортные цены на черные металлы выросли на 30%, на цветные — на 50%. В министерстве ожидают, что за август — декабрь экспортные пошлины принесут 160–165 миллиардов рублей.
Пошлины коснутся широкой номенклатуры экспортных товаров, включая металлопрокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, медь, никель, алюминий низкой степени передела.
Аналитики уже посчитали, что, к примеру, для «Норникеля» новые пошлины обернутся потерей 3% годовой выручки и 6% EBITDA, для «Русала» — 7,5% выручки и 21% EBITDA.
О том, что у металлургов надо забрать сверхдоходы, еще в конце мая заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выразившийся в том духе, что предприниматели «нахлобучили» государство. Тогда речь шла лишь о 100 млрд рублей. Ничего негативного в этом стремлении президент Владимир Путин не углядел, уточнив, что речь идет не только о металлургах.