Чиновники выполнили свою угрозу забрать деньги у «нахлобучивших» государство металлургов

По словам министра, с начала года экспортные цены на черные металлы выросли на 30%, на цветные — на 50%. В министерстве ожидают, что за август — декабрь экспортные пошлины принесут 160–165 миллиардов рублей.

Пошлины коснутся широкой номенклатуры экспортных товаров, включая металлопрокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, медь, никель, алюминий низкой степени передела.



Аналитики уже посчитали, что, к примеру, для «Норникеля» новые пошлины обернутся потерей 3% годовой выручки и 6% EBITDA, для «Русала» — 7,5% выручки и 21% EBITDA.



О том, что у металлургов надо забрать сверхдоходы, еще в конце мая заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выразившийся в том духе, что предприниматели «нахлобучили» государство. Тогда речь шла лишь о 100 млрд рублей. Ничего негативного в этом стремлении президент Владимир Путин не углядел, уточнив, что речь идет не только о металлургах.

