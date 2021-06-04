«Это касается многих отраслей». Путин прокомментировал слова Белоусова о металлургах, «нахлобучивших государство»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал высказывание первого вице-премьера Андрея Белоусова о сверхдоходах металлургических компаний. «Прошу коллег не обижаться на Андрея Ремовича. Он в дискуссионном запале высказался несколько резковато», — сказал он, выступая 4 июня на пленарной сессии ПМЭФ-2021.
По словам Путина, конъюнктура рынка изменилась, и отрасль начала получать сверхдоходы. «Это приводит к перекосам в экономике», — сказал он. Это касается не только металлургов, но многих отраслей энергетики, нефтянки, заявил президент. В нефтяной отрасли уже выработался механизм корректировки. «Здесь тоже можно все сделать», — добавил он.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса.