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«Это касается многих отраслей». Путин прокомментировал слова Белоусова о металлургах, «нахлобучивших государство»

Путин призвал металлургов не обижаться на слова Белоусова о «нахлобучивании»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал высказывание первого вице-премьера Андрея Белоусова о сверхдоходах металлургических компаний. «Прошу коллег не обижаться на Андрея Ремовича. Он в дискуссионном запале высказался несколько резковато», — сказал он, выступая 4 июня на пленарной сессии ПМЭФ-2021.

По словам Путина, конъюнктура рынка изменилась, и отрасль начала получать сверхдоходы. «Это приводит к перекосам в экономике», — сказал он. Это касается не только металлургов, но многих отраслей энергетики, нефтянки, заявил президент. В нефтяной отрасли уже выработался механизм корректировки. «Здесь тоже можно все сделать», — добавил он.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

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