Очередная труба отреагировала фонтаном на гидравлические испытания во Фрунзенском районе Петербурга. В ночь на 24 июля новый «гейзер» выбрасывает фонтан воды и камней рядом с больницей.

Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», под перестук камней и шум воды засыпают на Ярослава Гашека. «На территории больницы прорвало трубы, фонтан до пятого этажа, машинам повыбивало стекла», — рассказывают разбуженные жители.



В «Теплосети» «Фонтанке» сообщили, что фонтан уже локализован. Специалисты работают на Ярослава Гашека, 30/5, ремонтировать трубу начнут в ближайшее время.