Очередная труба отреагировала фонтаном на гидравлические испытания во Фрунзенском районе Петербурга. В ночь на 24 июля новый «гейзер» выбрасывает фонтан воды и камней рядом с больницей.
Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», под перестук камней и шум воды засыпают на Ярослава Гашека. «На территории больницы прорвало трубы, фонтан до пятого этажа, машинам повыбивало стекла», — рассказывают разбуженные жители.
В «Теплосети» «Фонтанке» сообщили, что фонтан уже локализован. Специалисты работают на Ярослава Гашека, 30/5, ремонтировать трубу начнут в ближайшее время.
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Компания проводит во Фрунзенском районе гидравлические испытания перед новым отопительным сезоном. На это время воду предусмотрительно не нагревают больше 40 градусов. Проверку на прочность уже не прошли трубы на Турку и Купчинской. 21 июля слабые места показали теплосети на Софийской и Белградской. После последнего медицинская помощь потребовалась женщине.