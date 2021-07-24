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Купчинские фонтаны не дают расслабиться теплоэнергетикам. Новый прорыв — на Ярослава Гашека

На Ярослава Гашека прорвало трубу

Очередная труба отреагировала фонтаном на гидравлические испытания во Фрунзенском районе Петербурга. В ночь на 24 июля новый «гейзер» выбрасывает фонтан воды и камней рядом с больницей.

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Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», под перестук камней и шум воды засыпают на Ярослава Гашека. «На территории больницы прорвало трубы, фонтан до пятого этажа, машинам повыбивало стекла», — рассказывают разбуженные жители.

В «Теплосети» «Фонтанке» сообщили, что фонтан уже локализован. Специалисты работают на Ярослава Гашека, 30/5, ремонтировать трубу начнут в ближайшее время.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Компания проводит во Фрунзенском районе гидравлические испытания перед новым отопительным сезоном. На это время воду предусмотрительно не нагревают больше 40 градусов. Проверку на прочность уже не прошли трубы на Турку и Купчинской. 21 июля слабые места показали теплосети на Софийской и Белградской. После последнего медицинская помощь потребовалась женщине.

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