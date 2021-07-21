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Третий за сутки прорыв тепломагистрали обнаружили в Купчино

В ходе плановых гидравлических испытаний вскрываются всё новые и новые слабые места на тепломагистралях Петербурга. Третьим за сутки местом вытекания стал двор между домами 24а и 21/1 по Софийской улице. Об этом сообщили пользователи соцсетей 21 июля.

«Специалисты предприятия оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Температура воды во время плановых испытаний не превышает 40 градусов. Ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода по адресу: улица Софийская, 24. В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено», — рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Олеся Михайлова, [21.07.21 20:40]

В компании добавили, что в зоне разлива оказались несколько автомобилей. Реальный ущерб будет возмещён.

В среду вода уже разливалась на проспекте Космонавтов, но самым серьёзным по последствиям технологическим нарушением оказался прорыв на Белградской. После него медицинская помощь потребовалась пассажирке автомобиля.

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Комментарии (1)

Skazochny
трубы то стоят газовые, бракованные, и подрядчик тот же что проходил по трубному делу, которое закрыли по срокам давности...
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