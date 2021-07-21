В ходе плановых гидравлических испытаний вскрываются всё новые и новые слабые места на тепломагистралях Петербурга. Третьим за сутки местом вытекания стал двор между домами 24а и 21/1 по Софийской улице. Об этом сообщили пользователи соцсетей 21 июля.



«Специалисты предприятия оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Температура воды во время плановых испытаний не превышает 40 градусов. Ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода по адресу: улица Софийская, 24. В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено», — рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».