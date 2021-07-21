«Пассажирка автомобиля получила необходимую медицинскую помощь. Отправлена на диагностику в ближайшую больницу», — отметил представитель компании.
У жителей близлежащей многоэтажки камнями повыбивало окна. Последствия «артобстрела» они показали в соцсетях.
Ранее «Фонтанка» писала, что тепломагистраль рванула прямо посреди дороги на Белградской улице. Напор воды и камни смяли кузов автомобиля, попавшего в эпицентр. В данный момент автомобильное движение в районе аварии осложнено. Красным на картах «Яндекса» обозначены части улиц Белградской и Типанова.