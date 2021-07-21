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После прорыва на Белградской пассажирку красной легковой госпитализировали. Местные жители показывают разбитые окна

В результате прорыва на Белградской улице в Петербурге пострадала женщина

Пассажирку красной легковой машины, оказавшейся в эпицентре прорыва тепломагистрали на Белградской, госпитализировали в медучреждение. Эту информацию «Фонтанке» 21 июля подтвердили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«Пассажирка автомобиля получила необходимую медицинскую помощь. Отправлена на диагностику в ближайшую больницу», — отметил представитель компании.

У жителей близлежащей многоэтажки камнями повыбивало окна. Последствия «артобстрела» они показали в соцсетях.

Фото: фрагмент скриншота twitter.com
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Ранее «Фонтанка» писала, что тепломагистраль рванула прямо посреди дороги на Белградской улице. Напор воды и камни смяли кузов автомобиля, попавшего в эпицентр. В данный момент автомобильное движение в районе аварии осложнено. Красным на картах «Яндекса» обозначены части улиц Белградской и Типанова.

Фото: фрагмент скриншота twitter.com

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Комментарии (5)

alexpv
Так президенты обещал же прорывы, вот и получите) Инновационная Россия форева))
gencon
Коррупция в России забирает сотни жизней у Россиян ежедневно.....Неужели Бабушки и дедушки готовы рисковать своими внуками поддерживая клептоманов?
fw252
всё жду, когда же Белградскую запретят уже. Это же охранная зона теплотрассы по современным понятиям :) Должны движение запретить и газон сделать, на радость газоноборцунам. Вообще, пора уже отказываться от центрального отопления. Денег берут уже почти как за электрическое, прорывы постоянные. Полгорода - охранная зона труб (и без парковок как следствие). Зачем это всё?
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