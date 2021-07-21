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На Белградской улице в Петербурге рванула труба с горячей водой, разворотив автомобиль

Городские службы устраняют последствия коммунальной аварии во Фрунзенском районе Петербурга. На Белградской днём 21 июля во время гидравлических испытаний посреди проезжей части произошёл прорыв. К сожалению, не технологический и не научный.

Горячая вода ударила мощным фонтаном, разбросав камни по округе. У легковой, оказавшейся в эпицентре, разворотило половину кузова.

«Ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода по адресу Белградская улица, 46. В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», добавив, что температура воды не превышала 40 градусов.

В «Горэлектротрансе» рассказали, что с 17:30 отведено движение троллейбусов 47-го маршрута в районе Белградской, 46 из-за аварии на сетях коммуникаций.

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Комментарии (3)

Alex000
Ключевое тут "весь реальный ущерб".
Короче, минимальный ремонт. Остался товарищ с хламом вместо авто :(
Dorada
Не похоже что вода меньше 40’, пар такой.
Dorada
А с водителем-то все в порядке?
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