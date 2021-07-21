Горячая вода ударила мощным фонтаном, разбросав камни по округе. У легковой, оказавшейся в эпицентре, разворотило половину кузова.
«Ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода по адресу Белградская улица, 46. В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», добавив, что температура воды не превышала 40 градусов.
В «Горэлектротрансе» рассказали, что с 17:30 отведено движение троллейбусов 47-го маршрута в районе Белградской, 46 из-за аварии на сетях коммуникаций.