Второй за день прорыв во время гидравлических испытаний «Теплосети Санкт-Петербурга» выявлен в Московском районе города. 21 июля не выдержала магистраль у дома № 54 по проспекту Космонавтов. К слову, ей остался год до реконструкции.
Вылившаяся вода превратила парковку в море, к счастью, температура теплоносителя не превышала 40 градусов. Судя по фото, вытекание локализовали. Ненадежный участок трубы будут менять.
Ранее тепломагистраль рванула прямо посреди дороги на Белградской улице. Напор воды и камни смяли кузов автомобиля, попавшего в эпицентр.