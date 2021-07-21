Второй за день прорыв во время гидравлических испытаний «Теплосети Санкт-Петербурга» выявлен в Московском районе города. 21 июля не выдержала магистраль у дома № 54 по проспекту Космонавтов. К слову, ей остался год до реконструкции.



Вылившаяся вода превратила парковку в море, к счастью, температура теплоносителя не превышала 40 градусов. Судя по фото, вытекание локализовали. Ненадежный участок трубы будут менять.