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Тепломагистраль на проспекте Космонавтов в Петербурге не выдержала испытаний и превратила парковку в море

Второй за день прорыв во время гидравлических испытаний «Теплосети Санкт-Петербурга» выявлен в Московском районе города. 21 июля не выдержала магистраль у дома № 54 по проспекту Космонавтов. К слову, ей остался год до реконструкции.

Вылившаяся вода превратила парковку в море, к счастью, температура теплоносителя не превышала 40 градусов. Судя по фото, вытекание локализовали. Ненадежный участок трубы будут менять.

Ранее тепломагистраль рванула прямо посреди дороги на Белградской улице. Напор воды и камни смяли кузов автомобиля, попавшего в эпицентр.

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