О прорыве на Турку у жилого дома 9 сообщают пользователи сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». На видео — столб в несколько этажей и залитый двор.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Часом ранее прорвало трубу на Купчинской улице. Как и на Турку, в зоне разлива находились автомобили.
«Теплосеть Санкт-Петербурга» 23 июля проводит во Фрунзенском районе испытания труб на плотность и прочность. Публикуем карты «фонтанных» действий.
Как показывают последствия, нагреть для испытаний воду до температуры не более 40 градусов было мудрым и провидческим решением.