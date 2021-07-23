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День гейзеров от «Теплосети». В Купчино рвет трубы на испытаниях

В Купчино в Петербурге рвущиеся трубы устроили «день гейзеров»

Купчинские трубы предприятия «Теплосеть» стонут под натиском испытаний. Эффектный прорыв с разливом на улице Турку дополнил картину урбанистической долины гейзеров.

О прорыве на Турку у жилого дома 9 сообщают пользователи сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». На видео — столб в несколько этажей и залитый двор.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Часом ранее прорвало трубу на Купчинской улице. Как и на Турку, в зоне разлива находились автомобили.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» 23 июля проводит во Фрунзенском районе испытания труб на плотность и прочность. Публикуем карты «фонтанных» действий.

Фото: официальный сайт «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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Как показывают последствия, нагреть для испытаний воду до температуры не более 40 градусов было мудрым и провидческим решением.

Фото: официальный сайт «Теплосеть Санкт-Петербурга»

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Комментарии (4)

Demian_energo
"Как показывают последствия, нагреть для испытаний воду до температуры не более 40 градусов было мудрым и провидческим решением."
Вообще-то про 40 градусов в правилах написано, еще с советских времен. Так что мудрость и провидение не стоит приписывать теплосетям
266174148
На Будапештской 43 к.1 тоже прорвало!
Alex000
Местная долина гейзеров.
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