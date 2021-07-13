Некурящим работникам предлагают увеличить отпуск

Увеличить некурящим гражданам ежегодный отпуск на десять дней предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев.



Как сообщает 13 июля RT, в своём письме премьер-министру Михаилу Мишустину он пояснил, что курильщики тратят на свою пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день. А за год это около 20 рабочих дней. При этом издержки несут работодатель и государство.



«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в обращении.

